O tragedie care a lăsat în urmă un gol imens și o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o cunoască vreodată. Teodora Miruna, adolescenta de numai 17 ani care și-a pierdut viața după ce a fost călcată de o mașină de gunoi, va rămâne pentru totdeauna în inimile celor care au cunoscut-o. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, mama tinerei a trasmis un mesaj sfâșietor despre fiica sa, pe care o descrie drept „soarele tuturor”.

În ciuda intervenției echipajelor de salvare, Teodora Miruna nu a mai putut fi salvată. Vestea morții sale a lăsat în urmă o familie devastată și o comunitate profund îndurerată. Tânăra avea o energie molipsitoare, un zâmbet care îi cucerea pe cei din jur și o mulțime de visuri. Elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din București, era pasionată de teatru și iubea să fie înconjurată de prieteni. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o tânără veselă, empatică șiplină de viață. Avea planuri, dorințe și se pregătea să se bucure de sărbători alături de cei dragi. O viață abia începută, cu atât de multe povești care ar fi trebuit să urmeze, s-a oprit mult prea devreme.

„Nefirescul morții și al vieții este să îți înmormântezi copilul”

În aceste momente cumplite, oamenii care vor să fie alături de familia Mirunei au posibilitatea de a o ajuta printr-o donație. Pe numele tinerei a fost deschis un cont în care pot contribui toți cei care doresc să sprijine familia pentru ca adolescenta să aibă parte de o înmormântare creștinească, așa cum se cuvine. Echipa CANCAN a verificat informațiile direct cu mama fetei, pentru a ne asigura că persoana care a inițiat această strângere de fonduri este de încredere și că banii vor ajunge acolo unde este nevoie. Potrivit declarațiilor mamei, contul a fost deschis de o mamă a unei eleve de la școala la care învăța Miruna, care a dorit să dea o mână de ajutor. Cei care vor să ajute familia o pot face donând AICI

Sfâșiată de durere și încă incapabilă să accepte pierderea fiicei sale, mama Mirunei a transmis un mesaj cutremurător. Printre lacrimi și cuvinte greu de rostit, femeia a vorbit despre copilul pe care îl descrie drept „soarele tuturor” și despre golul imens lăsat în urmă de plecarea mult prea devreme a adolescentei.

Nefirescul morții și al vieții este să îți înmormântezi copilul. Miruna nu era doar copilul nostru minunat din toate punctele de vedere. Miruna era prietena, sora, colega și multe alte „roluri” pe care le juca firesc, cu multă dragoste autentică și empatie. Miruna era SOARE. Soarele tuturor celor care o întâlneau și alături de care avea orice fel de relație. Simțea mult, râdea mult și știa să își atingă scopurile prin muncă și cu o inteligență incredibilă. Miruna era totul pentru noi. Nu mai știm acum ce suntem, dar ea va rămâne fiica noastră minunată, cu cei 17 ani veșnici ai ei, și ne va bucura inimile și anii în continuare. Pentru că ea a trăit atât de intens, de curat și de frumos toți anii pe care Dumnezeu i i-a dat și pentru că a dăruit zâmbete și bunătate cât pentru 100 de ani, nu trebuie uitată de nimeni.

Familia se pregătește acum să își conducă îngerul pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc duminică, într- o zi care ar fi trebuit să fie despre bucurie și planuri, nu despre o despărțire atât de dureroasă.

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