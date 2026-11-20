După zeci de povești depănate în direct, Serghei Mizil a spus și povestea care poate i-a adus cea mai multă liniște. Deși relația dintre el și Cora, soția sa, este una ținută departe de ochii curioșilor, Serghei Mizil a povestit la Dan Capatos Show cum a ajuns să lase burlăcia pentru alții și să se căsătorească cu cea care îi este alături de mai bine de trei decenii. În stilu-i caracteristic, Serghei spune că motivația actelor de căsătorie nu ar fi fost neapărat marea iubire ce mustea între cei doi, ci dorința achiziționării unei case. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, Serghei Mizil a scos de la naftalină poveștile care i-au conturat tinerețea. Întrebat de Capatos cum a ajuns să se căsătorească cu Cora, femeia alături de care își împarte viața, Serghei a spus că deși nu își dorea să se mai căsătorească, patalamaua i-a fost pusă fără intenție. Se pare că tânărul cuplu își dorea să își cumpere o casă, acest lucru fiind posibil doar dacă ar fi fost căsătoriți. Vezi emisiunea integrală aici!

Pe vremea comunismului, existau reguli clare: primești vila doar dacă numărul persoanelor care locuiesc în casa respectivă justifică zecii de metri pe care vrei să îi cumperi. De, casă mare, responsabilități mari.

„Cora fusese căsătorită, eu fusesem căsătorit. N-am vrut să ne mai căsătorim, nici ea, nici eu. Era pe timpul burgheziei roșii, și ca să luăm o vilă micuță, chiar era micuță, frumoasă… Era legea aia tâmpită. Erau nu știu câți metri de om, nu puteai să ai mai mulți metri, o cretinitate. Ca spațiu locativ. Atunci am zis să mai luăm pe cineva în spațiu, o bunică, nu mai țin minte, să luăm casa.”

Cum s-au căsătorit Cora și Serghei Mizil?

Zis și făcut, actele s-au semnat, Cora a devenit doamna Niculescu-Mizil… și acum v-ați aștepta la o petrecere fastuoasă, care să marcheze începutul noii vieți a cuplului care tocmai și-a pus pirostriile. Ei bine, lucrurile nu au stat chiar așa. Se pare că Serghei s-a dus să petreacă alături de prietenii lui două zile și două nopți, iar proaspăta mireasă a mers acasă.

„Am zis hai să ne căsătorim repede, să luăm casa. A fost cu câteva luni înainte de revoluție. Am mers la sfat, noi doi, fără nimeni. Am găsit un om de bine pe stradă, un tovarăș de-al meu, care a fost martor. Ne-am căsătorit, eu am ieșit afară, ea a plecat acasă, eu am plecat la restaurant cu ăia. Am venit după două zile.”

„Un ghinion nu vine niciodată singur”

Actele s-au semnat, căsătoria s-a înfăptuit, însă casa mult dorită nu a mai venit. La câteva luni după ce Serghei și soția sa s-au căsătorit, Revoluția a înghițit România, legile s-au schimbat, așa că achiziționarea locuinței la care visau cei doi nu a mai fost posibilă. Ironic sau nu, deși „vila micuță și drăguță” pe care cei doi o voiau nu a mai intrat în peisaj, Serghei și Cora sunt căsătoriți de 37 de ani, decenii în care au stat unul aproape de celălalt.

„Și a venit revoluția și nu am luat nici casa. A căzut burghezia roșie, gata, la ghinde. Am rămas și căsătorit, și fără casă.” „Un ghinion nu vine niciodată singur”, a încheiat Dan Capatos chicotind.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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