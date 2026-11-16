Serghei Mizil, ironii la adresa invitaților de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan: „Prima nuntă de oameni cu bani fără blănuri”

Serghei Mizil a fost invitatul serii la Dan Capatos Show, unde a vorbit despre nunta fiicei lui Ilie Bolojan, eveniment care a atras atenția întregii țări. El a ironizat vestimentația participanților, dar și amploarea discuțiilor stârnite de petrecere.

În stilul lui inconfundabil, Serghei a făcut o comparație între petrecerea de la Oradea și botezul fiului lui Alfred Simonis, unde vestimentația unor invitați a stârnit controverse.

„Au făcut cea mai tare șmecherie. Au făcut prima nuntă de oameni cu bani fără blănuri. Dacă mă duceam acolo să fur o blană n-aveam ce. Luam doar tacâmuri. Și fii atent care este chestia, au apărut unii care au zis «domnule, își permite rochia». Păi de ce una își permite și una nu-și permite? Sau Ciolacu nu-și permite 1.000 de euro să îi ia o blană prietenei lui? Îmi permit eu, care sunt negustor de vite mici”, a declarat Serghei Mizil la „Dan Capatos Show”.

„Am crezut că văd ceva de la Élysée”

Serghei a vorbit și despre discuțiile care au apărut după botezul fiului lui Alfred Simonis, la care au participat lideri importanți ai PSD.

„Eu n-am nimic cu nicio nuntă, dar boala mea este că au făcut atâta isterie… Tu ai văzut aici ce mâncare a fost? Ăla a avut un botez de oameni simpli. Eu n-am văzut la președinți așa ceva. Când am văzut lumânări am crezut că-mi arată ceva de la Élysée”, a mai spus Serghei Mizil despre nunta fiicei fostului prim-ministru.

Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor. Petrecerea a avut loc la Palazzo Grand Hall, în Oradea, iar printre invitați s-au numărat mai multe personalități din lumea politică.

La petrecerea de la Oradea, atmosfera a fost întreținută de Nicolae Furdui Iancu, Minodora și formația Dragoș and Friends. Printre invitați s-au numărat Emil Boc, Ciprian Ciucu și Vasile Blaga.

Un alt subiect intens comentat a fost vestimentația participantelor. Ioana Fâșie, partenera lui Ilie Bolojan, și Floriana Bolojan, fosta soție a acestuia, au atras privirile prin ținutele alese. În cazul rochiei purtate de Ioana Fâșie, după ce în spațiul public au circulat estimări de câteva mii de euro, surse au transmis că prețul afișat de creatoarea ținutei era de 5.500 de lei.

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