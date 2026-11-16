Cea mai romantică zodie din horoscop. Mihai Voropchievici anunță „o dragoste nouă, pasionantă” pentru acești nativi, în noiembrie

Am descoperit care sunt cei mai romantici nativi din întreg zodiacul. Astrologul Mihai Voropchievici vine cu vești importante pentru acești Pești. Ei sunt sasionali și atenți la persoana iubită, astfel că adoră să își surprindă partenerul și să mențină vie flacăra iubirii.

Acești nativi sunt sensibili, pasionali și extrem de atenți la persoana iubită. Ei pun aceștia pun mare preț pe gesturile romantice și nu ratează ocazia de a-și surprinde partenerul de viață. Pentru Pești, iubirea înseamnă emoție, tandrețe și implicare, iar atunci când se îndrăgostesc sunt dispuși să ofere totul pentru ca relația să funcționeze. Perioada următoare se anunță una favorabilă pentru schimbări pe planul amoros.

Peștii vor avea parte de schimbări în sfera relațiilor

Potrivit lui Mihai Voropchievici, runa Lagaz, asociată apei și sufletului, este cea care a ieșit pentru nativii Pești. Simbolul acesteia este legat de iubire, intuiție și apariția unor sentimente puternice. Astfel că următoarea perioadă poate aduce începuturi romantice, pasiune și momente care le vor schimba starea de spirit.

Astrologul spune că Peștii singuri ar putea întâlni o persoană care să le trezească emoții intense și să le readucă entuziasmul primelor iubiri. În cazul celor care sunt deja într-o relație, există posibilitatea ca pasiunea să se reaprindă, iar partenerii să redescopere apropierea și romantismul de la început.

Un rol important l-a avut și Luna Nouă din 9 noiembrie, care a avut loc în Scorpion, un alt semn de apă. Această perioadă favorizează emoțiile profunde și conexiunile sentimentale. Odată cu reluarea mersului direct al lui Venus, planeta iubirii, sentimentele ținute până acum ascunse ar putea ieși la iveală.

„Peștișorilor, pentru voi a ieșit Lagaz, runa apei, a sufletului. Arată ca un val care se apleacă. Este simbolul dragostei, deci ceva nou, fierbinte. O dragoste nouă, pasionantă! Voi sunteți oricum zodia cea mai romantică dintre toate, iar luna asta runele vă dau dreptate. Pentru cei singuri, poate apărea cineva care vă face inima să bată ca la 18 ani. Pentru cei în cuplu, flacăra se aprinde din nou, de parcă v-ați cunoaște abia acum. Luna Nouă din 9 noiembrie cade în Scorpion, semn de apă ca și voi, și deschide ușa emoțiilor adânci. Iar după 13–14 noiembrie, când Venus, planeta iubirii, își reia mersul înainte, sentimentele care stăteau ascunse ies la suprafață.”, a transmis Mihai Voropchievici.

CITEȘTE ȘI: Cele 2 zodii care primesc o veste importantă. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi de la 1 decembrie 2026

Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu banii pe final de an 2026. Totuși, există o veste buna