Tună și fulgeră iar în familia Clejanilor! Fulgy, inculpat într-un nou dosar pentru amenințare

Tună și fulgeră iar în familia Clejanilor! Fulgy, inculpat într-un nou dosar pentru amenințare
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După ce a scăpat ca prin urechile acului de închisoare, fiind prins conducând sub influența substanțelor, iată că Fulgy și-a crescut din nou șansele de a ajunge după gratii, pentru un alt episod grav, consumat în luna aprilie a acestui an. Motivul? Amenințările că va arunca în aer un bloc întreg, care au fost luate foarte în serios de către procurori, după ce s-au desfășurat forțe masive pentru a se evacua imobilul din Sectorul 3.

Nici bine nu s-a făcut prea comod acasă, după ce a fost externat de la Spitalul Obregia, că acum este nevoit să facă, din nou, turul instanțelor. Potrivit datelor obținute de CANCAN.RO, Fulgy, pe numele lui real Manole Dan Constantin Fulgeraș, a fost trimis în judecată pentru acuzația de amenințare, infracțiune prevăzută de către articolul 206 din Codul Penal.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 2, însă primul termen nu a fost fixat însă de judecători.

Din informațiile publice privind acest dosar nu reiese cine este persoana amenințată și nici împrejurările, însă toate indiciile duc către episodul care a avut loc în urmă cu șapte luni, atunci când Fulgy a formulat amenințări grave, într-un live pe Tiktok, și-anume că va arunca în aer blocul în care locuiește.

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Fulgy riscă să ajungă după gratii

La fața locului a avut loc apoi o intervenție de amploare a autorităților, care au evacuat de urgență imobilul. Mai mult decât atât, s-a solicitat ajutorul negociatorilor, mai ales că Fulgy susținea că a lăsat gazele aprinse, iar acesta nu voia sa colaboreze cu polițiștii care i-au bătut la ușă.

„Deci, domnii poliţişti nu-şi respectă meseria! Au acoperit gaura! După cum am spus, sunt de la Poliţie, de la Poliţia Capitalei, de la Biroul de Negociatori! Deci, domnii poliţişti nu-şi respectă meseria! Au acoperit gaura! Încearcă să deschidă uşa! Şi au acoperit camera!”, spunea Fulgy.

Într-un final, mascații au spart ușa și au intrat peste el în casă, fiind dus și internat ulterior la Spitalul de Psihiatrie Dr. Alexandru Obregia. Acolo unde a petrecut aproape trei luni sub tratament.

Însă, iată, nota de plată pentru gestul său va fi socotită de către instanță, care urmează să-i stabilească vinovăția și circumstanțele.

Însă un lucru este cert, infracținea de amenințare se pedepsește cu până la un an de închisoare, însă Fulgy poate scăpa și de data asta cu o amendă penală, așa cum s-a întâmplat când a fost găsit conducând sub influența substanțelor interzise.

Citește și: Viorica de la Clejani, decizie radicală după ce l-a vizitat pe Fulgy la Obregia: ”Mă pocăiesc!”

Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce Fulgy a fost ridicat de mascați și internat la Obregia: ”Ne cerem scuze oamenilor pe care i-a amenințat”

 

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