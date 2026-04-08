Viorica de la Clejani, decizie radicală după ce l-a vizitat pe Fulgy la Obregia: "Mă pocăiesc!"

De: Maria Roșca 08/04/2026 | 20:09
Viorica din Clejani își strigă durerea pe TikTok după ce Fulgy a fost internat la Obregia. Artista a mers să își viziteze fiul și, printre lacrimi, a mărturisit că nu își poate ierta faptul că nu a vorbit cu el timp de două luni. Mai mult, ajunsă la capătul puterilor, ea a spus că are gând să se pocăiască.

Luni, 6 aprilie, Fulgy a făcut mare scandal în blocul unde locuiește, în sectorul 3 din București. A amenințat că aruncă totul în aer, iar locatarii au alertat autoritățile. În timp ce era live pe TikTok, fiul Clejanilor a fost „deranjat” de vizita Poliției la ușa lui. Acesta a negociat cu autoritățile prin ușă, nu le-a deschis, motiv pentru care forțele de ordine au fost nevoite să intre cu forța în casă – vezi AICI VIDEO.

Fulgy a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia” din București, un acum se află sub tratament. La o zi distanță, Vioorica din Clejani a mers să-l viziteze, însă nu a reușit să îl vadă, deoarece dormea, fiind sub efectul medicamentelor și calmantelor administrate. Cu toate astea, un gând a mai liniștit-o: personalul medical i-a vorbit numai de bine despre Fulgy, numindu-l un copil cuminte, blând și liniștit.

Într-o postare pe TikTok, Viorica din Clejani și-a spus oful și a mărturisit că va avea cel mai nefericit Paște din viața ei. Artista îi plânge de mila copilului ei și a adăugat că are de gând să se pocăiască. Supărată pe viață și pe Dumnezeu, artista a început să plângă și a dat de înțeles că are o parte din vină pentru degradarea lui Fulgy, mărturisind că nu i-a ascultat pe medici și că s-a lăsat influențată de cei din jurul ei.

„Stăteam și mâ gândeam… maine, poimâine e Paștele. Eu stau la mine în bucătărie și mereu mă cert cu Dumnezeu și îl întreb „De ce?!”. Am fost astăzi să-l văd pe Fulgy, dar nu l-am văzut. Așa frumos îmi vorbea persoalul despre el, că e un copil așa cuminte, calm. Nu am apucat să-l văd pentru că dormea. Era sub efectul tratamentului. Mă bucur că doarme. El nu mai dormea în ultima perioadă. Stăteam și mă gândeam… cred că o să mă pocăiesc. Eu nu mai vreau să fiu creștin ortodox. Ce fac eu de Paște singură? Nu mi-am luat și cântare… să spun că uit, că mai sunt cu oamenii.

Nu fac cozonac, nici ouă nu vreau să vopsesc. Cel mai mult mă macină faptul că eu nu am vorbit cu el. M-am lepădat de Dumnezeu și i-am spus copilului că mă lepăd de el. Fulgy e ochii mei și viața mea. M-am luat după lume, m-am lăsat influențată. Nu am ascultat medicii, să vorbesc așa cum trebuia să vorbesc. Atât mi-a trebuti, pentru că cuvântul „internare” este o traumă. Eu am făcut pe aia vitează și i-am zis „De ce faci, mă așa, lasă că te internez eu când vii acasă… atât mi-a trebuit”, a spus Viorica din Clejani pe TikTok.

