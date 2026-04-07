Fulgy, luat de mascați și dus la Obregia! Ce făcea fiul Clejanilor, când autoritățile îi băteau la ușă

Dan Constantin Fulgeraș Manole, cunoscut în spațiul public drept Fulgy, a ajuns din nou în atenția autorităților după un incident petrecut recent în București. Tânărul a fost preluat de echipaje de intervenție și transportat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, în urma unui episod tensionat care a mobilizat poliția și pompierii. Iată despre ce este vorba!

Evenimentul a avut loc la scurt timp după întoarcerea acestuia din Dubai, unde se stabilise de o perioadă. Revenirea în țară a fost urmată de apariția unor imagini în mediul online, în special pe platforma TikTok, în care Fulgy părea să se afle într-o stare de agitație accentuată. În respectivele clipuri, acesta sugera intenția de a recurge la un gest extrem, ceea ce a determinat intervenția de urgență a autorităților.

Fulgy a fost dus la Spitalul Obregia

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje, inclusiv polițiști și pompieri, care au acționat pentru a preveni o posibilă tragedie. În urma intervenției, tânărul a fost imobilizat și transportat la unitatea medicală specializată, unde a fost evaluat de medici. Situația sa a fost tratată ca una de urgență, având în vedere comportamentul manifestat și riscurile asociate.

Acest incident vine pe fondul unor probleme mai vechi cu legea și cu sistemul medical. În luna februarie a acestui an, Fulgy era deja în vizorul autorităților, fiind căutat pentru a se prezenta în fața instanței într-un dosar care viza stabilirea necesității internării într-un centru de dezintoxicare sau într-o unitate de psihiatrie. În ciuda citațiilor repetate, acesta nu s-a prezentat la termenele stabilite și nici nu a trimis un reprezentant legal, fapt care a determinat instanța să recurgă la citarea publică.

Pe lângă aceste demersuri, tânărul a fost implicat recent și într-un alt dosar penal. La finalul lunii martie 2026, instanța a pronunțat o hotărâre în cazul în care Fulgy fusese acuzat că a condus un autoturism sub influența substanțelor interzise. Deși avea antecedente, judecătorii au decis aplicarea unei sancțiuni sub forma unei amenzi penale în valoare de 5.000 de lei. Plata acesteia poate fi efectuată și în rate, conform deciziei instanței.

„Solutia pe scurt: În baza art. 336 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.p. şi art. 396 alin. 10 C.p.p, art. 61 alin. 1, 2, 3 C.p. rap. la art. 61 alin. 4 lit. c) C.p. condamnă pe inculpatul Manole Dan-Constantin-Fulgeraș (….) la pedeapsa de 5000 lei amendă penală (stabilită prin sistemul zilelor – amendă, corespunzătoare unui număr de 200 zile – amendă, înmulţite cu suma de 25 lei, aferentă unei zile – amendă) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.p., potrivit cărora dacă, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. În temeiul art. 22 alin. 2 din Legea nr. 253/2013 atrage atenţia inculpatului că, în ipoteza în care nu poate achita amenda penală în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, poate solicita judecătorului delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o perioadă ce nu poate depăşi 2 ani. În baza art. 274 alin. (1) C.p.p. obligă pe inculpat la plata cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 2100 lei, sumă ce include şi cheltuielile judiciare stabilite prin rechizitoriu aferente urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de comunicare pentru inculpat şi procuror. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.03.2026, şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanţei.

