Reușită colosală pentru Fulgy în Dubai! Fiul Clejanilor a dat lovitura: „Da, e oficial”

Dacă în trecut părea că este un băiat-problemă, rebel și care nu prea asculta de părinți, acum Fulgy s-a schimbat radical. De o bună perioadă de timp, fiul Clejanilor a părăsit România și locuiește acum în Dubia. Acesta a fost admis la o prestigioasă universitate și marchează reușită după reușită. Are planuri mari de viitor și pare că nimeni și nimic nu îl poate opri.

În urmă cu doi ani, Fulgy părea că își pierduse calea și le crea părinților săi numai probleme. Însă, acum, acele vremuri au apus, iar fiul Clejanilor s-a reinventat. Tânărul este student la una dintre cele mai prestigioase universități de media din lume, acolo unde studiază ingineria de sunet. Este un om nou și are numeroase planuri de viitor.

Reușită colosală pentru Fulgy în Dubai

Așa cum spuneam, de o bună perioadă, Fulgy s-a mutat în Dubai, iar acolo a început o nouă viață. S-a axat pe partea profesională, a muncit din greu, iar acum culege roadele. În Emiratele Arabe Unite, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a cunoscut succesul și are planuri mari pentru viitor.

Tânărul este student la una dintre cele mai prestigioase universități de media din lume, SAE Dubai, unde studiază ingineria de sunet. Primul an l-a terminat cu brio și a reușit chiar să atragă atenția uneia dintre cele mai mari companii de electronice din lume, prin intermediul agenției de marketing a universității.

Iar acum, după toată munca depusă, Fulgy marchează și prima reușită considerabilă. Potrivit spuselor sale, urmează să devină brand ambasador al acestui gigant din industrie.

„De când am plecat din România am reușit! M-am înscris la cea mai mare universitate de media din lume, SAE Dubai, studiez ingineria de sunet până în 2027 pentru a obține licența în audio. Anul 1 l-am terminat cu distincție înaltă, iar pentru acest fapt am intrat în atenția tuturor. Sunt în anul 2. Am terminat anul 1 cu High Distinction, nota maximă, și asta m-a adus direct în atenția unor branduri internaționale cu care universitatea colaborează. (…) De curând am fost contactat de una dintre cele mai mari companii de electronice din lume prin agenția de marketing a universității. Această companie caută studenți buni pe audio pentru o colaborare ca brand ambassador și da, e oficial, puteți vedea asta și pe paginile mele de socializare”, a declarat Fulgy, potrivit spynews.ro.

„Să aduc un Grammy acasă”

Fulgy a evoluat mult și nu are de gând să se oprească aici. Are planuri mari de viitor, iar după finalizarea studiilor intenționează să se mute în Miami, acolo unde spune că are deja contacte în industrie. Mai mult, planurile lui de viitor chiar sunt ambițioase și spune că nu se va lăsa până nu va aduce un Grammy acasă.

„Ce urmează? Proiecte mari, internaționale, și un scop clar (visul meu): să pun România pe harta muzicii globale și să aduc un Grammy acasă. Mă gândesc, după ce termin studiile, să plec în Miami. Am niște contacte acolo din industrie, Johnny Depp, Michael de la Pixel, Hollywood Vampires, cărora le-am cântat când au avut concert la noi și au purtat haina tradițională primită cadou de la tatăl meu. Și, datorită culturii americane, în urma discuțiilor cu directorul universității la care studiez, chiar el m-a sfătuit pentru SUA, pentru că la Hollywood a apărut arta, iar cultura e mult mai avantajoasă pentru tinere talente. Sunt bine, pentru că am plecat din România!”, a mai spus acesta.

