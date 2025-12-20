Acasă » Știri » Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea

Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea

De: Anca Chihaie 20/12/2025 | 11:49
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea

O tânără de 26 de ani a decedat la Spitalul Fundeni din București, la două luni după ce fusese operată pentru pancreatită acută la Spitalul de Urgență din Galați. Cazul a stârnit controverse și a dus la deschiderea unei anchete pentru posibile infecții intraspitalicești, cunoscute și sub denumirea de infecții nosocomiale. Autoritățile sanitare și Parchetul au început deja verificările, iar familia victimei a depus plângeri penale.

Potrivit informațiilor disponibile, tânăra, identificată drept Lenuța Olaru, s-a prezentat inițial la Spitalul de Urgență Galați, reclamând simptome digestive. Medicii au pus inițial diagnosticul de gastrită și au trimis-o acasă. Starea sa s-a agravat în următoarele zile, iar ea a fost transportată de urgență la spitalul județean, unde a fost diagnosticată cu pancreatită acută și operată.

Cazul Lenuței Olaru se complică

După intervenție, starea pacientei nu s-a îmbunătățit, iar în câteva zile au apărut complicații severe. Familia suspectează că tânăra a contractat o infecție cu Klebsiella în timpul spitalizării, ceea ce a condus la sepsis. În încercarea de a-i salva viața, pacienta a fost transferată la Spitalul Fundeni, însă ajunsese deja într-o stare critică. În ciuda eforturilor medicilor, aceasta a decedat pe 10 decembrie.

Cazul a atras atenția asupra problemelor legate de infecțiile intraspitalicești, care reprezintă un risc major pentru pacienți, în special pentru cei cu afecțiuni severe sau care au suferit intervenții chirurgicale complexe. Infecțiile nosocomiale, cauzate de bacterii rezistente, cum ar fi Klebsiella sau Staphylococcus aureus, pot provoca complicații grave și cresc semnificativ riscul de deces.

În ultimele luni, Spitalul de Urgență din Galați a fost implicat în mai multe incidente similare. Luna trecută, un alt pacient a decedat după ce a contractat trei infecții nosocomiale în timpul internării. Aceste cazuri au determinat autoritățile să declanșeze controale riguroase privind igiena și procedurile sanitare din unitățile medicale din județ.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Galați a anunțat că va analiza cazul conform procedurilor standard, inclusiv prin verificarea respectării protocoalelor de prevenire a infecțiilor. Totodată, Colegiul Medicilor urmează să evalueze actul medical, iar Ministerul Sănătății a declarat că, dacă va fi necesar, Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control vor fi implicate pentru verificări suplimentare.

„Se face o anchetă de către colegiul medicilor. Dacă va fi cazul, trimit și Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control. Momentan se analizează datele medicale de către Colegiul Medicilor.”, a transmis Alexandru Rogobete.

CITEŞTE ŞI: Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

Doliu în fotbal! Un fost internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat. Detalii de ultimă oră

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Știri
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece
Știri
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să…
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox...
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit ...
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar ...
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia ...
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a ...
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a raportat, înainte să moară
Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini ...
Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini și titluri de stat
Vezi toate știrile
×