Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea

O tânără de 26 de ani a decedat la Spitalul Fundeni din București, la două luni după ce fusese operată pentru pancreatită acută la Spitalul de Urgență din Galați. Cazul a stârnit controverse și a dus la deschiderea unei anchete pentru posibile infecții intraspitalicești, cunoscute și sub denumirea de infecții nosocomiale. Autoritățile sanitare și Parchetul au început deja verificările, iar familia victimei a depus plângeri penale.

Potrivit informațiilor disponibile, tânăra, identificată drept Lenuța Olaru, s-a prezentat inițial la Spitalul de Urgență Galați, reclamând simptome digestive. Medicii au pus inițial diagnosticul de gastrită și au trimis-o acasă. Starea sa s-a agravat în următoarele zile, iar ea a fost transportată de urgență la spitalul județean, unde a fost diagnosticată cu pancreatită acută și operată.

Cazul Lenuței Olaru se complică

După intervenție, starea pacientei nu s-a îmbunătățit, iar în câteva zile au apărut complicații severe. Familia suspectează că tânăra a contractat o infecție cu Klebsiella în timpul spitalizării, ceea ce a condus la sepsis. În încercarea de a-i salva viața, pacienta a fost transferată la Spitalul Fundeni, însă ajunsese deja într-o stare critică. În ciuda eforturilor medicilor, aceasta a decedat pe 10 decembrie.

Cazul a atras atenția asupra problemelor legate de infecțiile intraspitalicești, care reprezintă un risc major pentru pacienți, în special pentru cei cu afecțiuni severe sau care au suferit intervenții chirurgicale complexe. Infecțiile nosocomiale, cauzate de bacterii rezistente, cum ar fi Klebsiella sau Staphylococcus aureus, pot provoca complicații grave și cresc semnificativ riscul de deces.

În ultimele luni, Spitalul de Urgență din Galați a fost implicat în mai multe incidente similare. Luna trecută, un alt pacient a decedat după ce a contractat trei infecții nosocomiale în timpul internării. Aceste cazuri au determinat autoritățile să declanșeze controale riguroase privind igiena și procedurile sanitare din unitățile medicale din județ.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Galați a anunțat că va analiza cazul conform procedurilor standard, inclusiv prin verificarea respectării protocoalelor de prevenire a infecțiilor. Totodată, Colegiul Medicilor urmează să evalueze actul medical, iar Ministerul Sănătății a declarat că, dacă va fi necesar, Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control vor fi implicate pentru verificări suplimentare.

„Se face o anchetă de către colegiul medicilor. Dacă va fi cazul, trimit și Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control. Momentan se analizează datele medicale de către Colegiul Medicilor.”, a transmis Alexandru Rogobete.

CITEŞTE ŞI: Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

Doliu în fotbal! Un fost internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat. Detalii de ultimă oră