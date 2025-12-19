Doliu în fotbal! Un fost internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat. Detalii de ultimă oră

Mario Pineida, fost internațional al Ecuadorului și jucător al Barcelona SC, a murit la vârsta de 33 de ani, după ce a fost împușcat într-un atac armat. CANCAN.ro vă aduce cele mai noi informații despre această dramă din lumea fotbalului.

Tragedia s-a produs miercuri, 17 decembrie 2025, în nordul orașului Guayaquil, cel mai populat și totodată cel mai violent oraș din Ecuador.

Mario Pineida a murit la 33 de ani, după ce a fost împuşcat

Primele informații oficiale arată că sportivul a fost atacat de două persoane aflate pe o motocicletă, care au deschis focul asupra lui. În incident au fost implicate și mama fotbalistului, precum și o altă femeie.

Agresorii au fugit imediat de la locul faptei, iar autoritățile au confirmat că o unitate specială de poliție a fost desemnată pentru anchetă, urmând ca investigațiile să stabilească cu exactitate circumstanțele crimei.

„Barcelona Sporting Club informează, cu mare tristețe, că a fost informată că Mario Pineida, jucătorul nostru, a fost omorât în urma unui atentat. Le cerem membrilor clubului nostru și fanilor noștri să se roage pentru sufletul răposatului și pentru familia sa în aceste momente de durere cumplită”, se arată în comunicatul oficial transmis de clubul ecuadorian.

De-a lungul carierei sale, Pineida a evoluat pentru mai multe echipe importante din Ecuador, precum Panama SC, Independiente, Barcelona SC și CD El Nacional. În afara țării, fundașul stânga a jucat și în Brazilia, la Fluminense.

Lumea fotbalului este în doliu

Palmaresul său include două titluri de campion al Ecuadorului, câștigate în 2016 și 2020 cu Barcelona SC, o Cupă a Ecuadorului obținută cu CD El Nacional, dar și Campionatul Carioca, cucerit alături de Fluminense.

Fotbalistul a bifat 9 selecții pentru echipa națională a Ecuadorului, ultima înregistrată în anul 2021. Cariera sa internațională și performanțele la nivel de club l-au transformat într-un nume respectat în fotbalul sud-american.

„Clubul de fotbal Barcelona Sporting informează, cu profund regret, că a fost notificat oficial despre moartea jucătorului Mario Pineida, cel care a fost implicat într-un atac armat. În următoarele ore vom transmite evenimentele care vor fi organizate în memoria fotbalistului. Rugăm pe toată lumea să se roage pentru sufletul lui. Suntem alături de familie în acest moment de durere imensă”, a mai adăugat clubul la care activa sportivul.

Reprezentanții Ministerului de Interne au anunțat desemnarea unei unităţi speciale de poliție pentru această anchetă, urmând ca după investigaţii să se stabilească circumstanţele în care s-a produs tragedia.

CITEŞTE ŞI: Doliu în România! Mircea Coșa a murit, după ce fusese internat la Floreasca

Doliu în fotbalul internațional. A murit la doar 21 de ani într-un grav accident rutier