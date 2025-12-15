Acasă » Știri » Ionel Ganea, prima apariție publică după moartea fiului său: “Îmi mai rămâne doar să mă apropii de Dumnezeu”

De: David Ioan 15/12/2025 | 20:32
Ionel Ganea, fostul internațional român, a vorbit pentru prima dată despre tragedia care i-a marcat viața. La 52 de ani, „Ganezul” își plânge fiul, Alexandru Ioan, decedat la doar doi ani într-un accident rutier produs în timp ce tatăl său se afla la volanul mașinii.

La Făgăraș, Ganea a organizat un turneu de fotbal în memoria copilului său, eveniment la care au participat echipe din județul Brașov și foști colegi precum Dănuț Lupu, Eugen Trică, Iosif Rotariu, Daniel Chiriță, Dumitru Stângaciu sau Marian Aliuță.

Ionel Ganea a organizat un turneu de fotbal în memoria fiului său

Într-un interviu acordat pentru ProSport, Ionel Ganea a povestit deschis despre pierdera fiului său şi despre drama care îi macină viaţa.

„Sincer, eu vreau să le mulțumesc băieților care și-au rupt puțin din timpul lor și au reușit să vină la Făgăraș și să facă niște copii fericiți. Nici eu nu mă așteptam ca evenimentul să fie așa de reușit în privința celor mici. După cum ai văzut, au participat foarte mulți copii și asta m-a bucurat enorm. Am reușit să-i fac fericiți pe acești copilași. A fost ceva de suflet și nu știu dacă până acum, aici la noi la Făgăraș, a mai făcut cineva așa ceva pentru ei. Scopul meu, țelul turneului a fost pentru ei”, a declarat Ganea.

Ionel Ganea a marcat 19 goluri pentru echipa națională a României
Ionel Ganea a marcat 19 goluri pentru echipa națională a României

 

De asemenea, fostul atacant a precizat că intenționează să continue inițiativa.

„La vară, dacă mă ajută Dumnezeu și o să mi se alăture și alți foști colegi, probabil o să fac a doua ediție. Poate o să-l organizăm pe iarbă, pe stadion. Știi ce m-a impresionat? Chiar dacă nu i-au prins jucând pe Lupu, Rotariu, Trică și ceilalți, ei au venit pregătiți, știau cum îi cheamă, cine sunt.”, declară Ionel Ganea.

Memorial cu rol de alinare

„A avut și efect sufletesc, cred că și Alexandru, acum fiind îngeraș, mi-a dat putere. Să văd așa mulți copii strânși la sală este o dorință îndeplinită. Pentru mine e foarte greu, iar cât o să trăiesc o să fie cumplit. Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă. Și am văzut că au fost și unii care m-au criticat. Lor le doresc un singur lucru: Dumnezeu să-i ierte și pe ei! Cine și-ar fi dorit să i se întâmple așa ceva? Cine? Ăsta e cursul vieții mele!”, a mărturisit Ganea.

Totodată, acesta a dorit să transmit un mesaj clar celor care îl critică pentru moartea fiului său:

„De curând, în zona asta la noi a fost tot așa un accident în care o fetiță, care era în scaun, a murit în urma unui accident. Ăia care m-au criticat să știe un singur lucru: când e să se întâmple și vine ceasul rău, nu te pui cu soarta. Nu există barieră, e o chestiune de secundă. Înainte de accidentul meu, la fel, a avut loc un alt accident nenorocit, în care o fetiță de 10 ani și-a scăpat sora, care avea un an și câteva luni, de la etaj. A luat-o în brațe să-i arate ceva și i-a scăpat din mâini. Ce păcate avea fetița aia?”

Despre perioada petrecută la spital alături de fiul său, fostul internațional a refuzat să vorbească.

Fiul de numai doi ani al lui Ionel Ganea şi-a pierdut viaţa într-un accident cumplit în care a fost implicat tatăl său

„Nu aș vrea să vorbesc despre asta, despre accident, nu pot să o fac și te rog să mă înțelegi.”

Întrebat despre viitorul său, Ganea a spus:

„Vedem, acum nu știu ce să zic, e greu pentru mine. Poate trebuie să ies din starea asta, să nu rămân blocat. M-a invitat și Dănuț Lupu pe la el săptămâna asta, încerc să mă mai rup, dar e aproape imposibil. Mă mai cheamă lumea din țară, dar sincer nu prea am starea necesară să mă expun, să ies, prefer să stau cu mine și să-mi alin suferința. Sunt în mâinile lui Dumnezeu și ce o să vrea el cu mine, aia să fie!”

„Dumnezeu nu cred că ne vrea răul, pentru mine a fost ceasul rău și mi s-a întâmplat cea mai mare nenorocire de pe pământ. Rugăciunile te ajută și te întăresc. Ce pot să fac eu mai mult în momentul ăsta decât să mă rog? Ce? Vreau să stau liniștit și să-mi spun rugăciunile. Dacă Dumnezeu consideră că mai sunt de folos pe pământ… să mă lase să-mi duc crucea asta toată viața, să trăiesc în necazul ăsta. Dacă nu: «Facă-se voia Ta, Doamne, precum în cer și pe pământ». Ce să fac? Ce pot eu să mai fac? Mie nu-mi rămâne decât să devin un om mai bun, mai credincios, până mi-o veni și mie rândul”, a mai adăugat acesta.

Sprijinul familiei şi sfatul lui Iosif Rotariu

Ionel Ganea și familia lui. Sursă: Prosport
Ionel Ganea și familia lui. Sursă: Prosport

Familia fostului international a fost prezentă alături de el la memorial.

„Au fost și părinții mei și mama soacră, multe rude care îmi sunt sprijin. Mi-aș fi dorit să fi venit și George, băiatul meu, dar el e încă în programul echipei, la Ujpest, săptămâna asta termină. Mulțumesc lui Dumnezeu că e sănătos, dar sunt și acolo niște probleme, s-a schimbat conducerea, nu au un antrenor stabil și nu prea îl mai iubesc din cauză că e român. Mai are contract pentru o jumătate de an, însă sperăm să ajungem la o înțelegere și să-l lase să plece.”

Despre sfatul primit de la Iosif Rotariu, Ganea a spus:

„N-am mai jucat de foarte mult fotbal, am și genunchiul care mă supără. Vorba fotbaliștilor, la mine se potrivește perfect: jucăm din grăsime, adică din experiență. Bine, mai puțin la Rotariu, el nu are un gram în plus la vârsta lui. Și eu am fost alături de Roti în momentele lui grele cu fetița și acum a venit și el să mă sprijine. M-am gândit că și el a avut o pierdere mare, ne știm de foarte mult timp și am zis să-l invit. Cât despre sport, dacă îmi permite sănătatea, o să fac. La tinerețe, sportul e sănătate, la bătrânețe, când ești rablagit cum sunt eu cu genunchiul, cu gleznele, mai apare și câte o operație, e boală curată.”

