Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”

Cristian Boureanu, unul dintre concurenții care au atras atenția înainte de startul noului sezon Survivor, a făcut o declarație surprinzătoare despre obiceiurile sale de acasă.

Întrebat ce îi va lipsi cel mai mult în Republica Dominicană, el a răspuns scurt: „Medicamentele zilnice”. Apoi a explicat că se referă, de fapt, la băuturile pe care le consuma în fiecare seară.

Câte pahare consumă Cristian Boureanu în fiecare zi

Boureanu a spus că obișnuia să bea „o pălincă, două pahare de vin roșu și un pahar de whisky înainte de culcare”. A numit această rutină „tratamentul” lui și a recunoscut că îi va fi greu fără ea în competiție, unde alcoolul nu este permis. Declarația a stârnit reacții, mai ales pentru sinceritatea cu care a vorbit despre acest obicei.

În același interviu, Boureanu a spus că pentru el cuvântul care descrie cel mai bine Survivor este „echipa”. Acesta a explicat că începutul este cel mai greu, pentru că trebuie să te adaptezi rapid la oameni noi și la condiții complet diferite față de viața de acasă.

Cristian Boureanu va participa în noul sezon Survivor

Întrebat cum s-a pregătit pentru plecare, acesta a spus că nu poți să te pregătești cu adevărat pentru o astfel de experiență.

„Ajungi acolo și vezi. De-aia se cheamă supraviețuire. Nu știi niciodată când naufragiază vaporul, atunci ce să pregătesc?”, a spus Boureanu, sugerând că totul ține de adaptare și instinct.

Întrebat despre motivele pentru care crede că merită să fie în competiție, Boureanu a vorbit despre viața sa plină de provocări.

„Am supraviețuit până acum cu toate experiențele prin care am trecut. Mi se spune supraviețuitorul Highlander. M-a ajutat Dumnezeu”, a declarat el.

Cu o personalitate puternică și cu multă încredere în propriile forțe, Cristian Boureanu intră în Survivor hotărât să facă față tuturor probelor. Rămâne de văzut cum se va descurca fără „medicamentele zilnice” care i-au însoțit rutina de acasă și cât de mult îl va afecta această schimbare în lupta pentru supraviețuire.

