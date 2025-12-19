Acasă » Știri » Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport: „Dar nu contează”

De: David Ioan 19/12/2025 | 23:05
Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport

Naba Salem, cunoscută publicului din aparițiile sale la „Bravo, ai stil!” și „Insula Iubirii”, se pregătește pentru o nouă provocare. Bruneta va participa la competiția „Survivor 2026”, unde va fi pusă la încercare atât fizic, cât și psihic.

Înainte de plecarea spre Republica Dominicană, concurenta a avut un moment emoționant, surprins chiar în aeroport.

Naba Salem, plânsă toată înainte de Survivor 2026

Participanții la „Survivor” vor petrece sărbătorile departe de familie, într-un mediu complet diferit, în Republica Dominicană. Pregătirile pentru filmări au început deja, iar Naba Salem a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din aeroport. Emoțiile au copleșit-o, iar aceasta a recunoscut că a izbucnit în lacrimi, mărturisind că trăiește o experiență unică.

Naba Salem s-a remarcat în mediul online prin replicile sale pline de umor și prin aparițiile îndrăznețe. De această dată, însă, bruneta s-a arătat într-o ipostază sensibilă, diferită de imaginea cu care și-a obișnuit publicul. În aeroport, înainte de zborul spre Republica Dominicană, aceasta a primit mesaje emoționante din partea apropiaților, care au făcut-o să plângă.

Concurenta a explicat că trăiește un moment dificil, pe care nu îl dorește nimănui. Aceasta a subliniat că nu a plecat niciodată fără să simtă ceva, dar acum totul e complet diferit.

Ce mesaj a transmis bruneta din aeroport

„Sunt puțin plânsă, dar nu contează. Ideea e că e pentru prima dată când zbor atât de goală. Efectiv, nu am niciun sentiment, nu simt nimic și nu pot să zic că îmi doresc absolut nimic. Mă simt goală, efectiv“, a declarat Naba Salem.

Această confesiune arată latura vulnerabilă a concurentei, care până acum s-a prezentat mai ales printr-o imagine puternică și provocatoare. Plecarea spre „Survivor” marchează pentru Naba un pas important, în care va trebui să își demonstreze rezistența și capacitatea de adaptare.

Înainte de a se îmbarca, Naba Salem a transmis un mesaj special urmăritorilor săi. Ea le-a cerut să se gândească la ea în noaptea de Revelion și să își aleagă ținute elegante, ca un gest simbolic pentru absența ei.

„Să vă îmbracați și pentru mine Revelionul acesta, please!“, a scris bruneta pe Instagram.

