Dezvăluiri șocante din culisele Survivor! Chitoșcă, atac dur la adresa lui Cătălin Moroșanu: „Cel mai mare fals, m-a dezamăgit! ”

De: David Ioan 16/12/2025 | 22:10
Fostul mijlocaș Sebastian Chitoșcă, în vârstă de 33 de ani, a vorbit deschis în cadrul unui podcast la care a fost invitat despre experiența sa la Survivor România 2021 și despre conflictul cu unul dintre cei mai cunoscuți luptători de K1 din țară, Cătălin Moroșanu.

Acesta a mărturisit că sportivul pe care îl admira înainte de competiție l-a dezamăgit cel mai mult.

Sebastian Chitoşcă, dezvăluiri din culisele Survivor

Sebastian Chitoșcă s-a alăturat echipei faimoșilor în cadrul Survivor România, alături de nume precum Alexandra Stan, Culiță Sterp, Zannidache, Jador sau Simona Hapciuc. La scurt timp după intrarea sa în concurs, fostul fotbalist a intrat în conflict cu Moroșanu, care l-a acuzat că ar fi stricat armonia grupului.

Cei doi și-au adresat replici dure, tensiunile marcând începutul parcursului lui Chitoșcă în junglă. În cadrul podcastului, Chitoșcă a recunoscut că motivul principal pentru care a acceptat provocarea Survivor a fost nevoia financiară.

„M-am dus la Survivor că îmi era foame rău de tot de bani”, a declarat acesta.

Totuși, experiența nu i s-a părut justificată din punct de vedere material.

„Pentru bani n-a meritat, pentru ceea ce am devenit ca om a meritat suferința aia”.

Fostul mijlocaş român îl atacă dur pe Cătălin Moroşanu

Fostul fotbalist a povestit că a stat în competiție șase luni și jumătate, timp în care a avut parte de numeroase certuri.

„Am văzut numai perverși și oameni care ar face orice pentru bani”, a spus Chitoșcă.

Întrebat de cine a fost cel mai dezamăgit, fostul mijlocaş a răspuns fără ezitare:

„De toți! Dar cel mai dezamăgit am fost de Moroșanu, pentru că eu îl admiram ca sportiv al Moldovei, ne face cinste țării. M-a dezamăgit pentru că mințea foarte mult, doar ca să mai stea o săptămână – două pe acolo, să mai ciugulească un salariu. Eram plătiți pe săptămână”.

Deși experiența Survivor i-a adus multă suferință, Chitoșcă a recunoscut că a avut și un impact pozitiv asupra lui ca om. Însă, dezamăgirea față de colegii săi, în special față de Cătălin Moroșanu, rămâne una dintre cele mai puternice amintiri din perioada petrecută în junglă.

