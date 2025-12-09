Antena 1 s-a răzgândit: Pe ce dată va fi premiera Survivor 2026 și în ce zile ale săptămânii va fi difuzat faimosul reality show

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor se transferă acum la Antena 1. Una dintre cele mai dure competiții revine pe micile ecrane, iar întrebarea de pe buzele tuturor este când va avea loc premiera. Ei bine, Antena 1 s-a răzgândit și fanii emisiuni o să aibă ocazia să vadă primul episod mai repede decât se așteptau. Pe ce dată va fi premiera Survivor 2026 și în ce zile ale săptămânii va fi difuzat faimosul reality show.

Survivor 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. De data aceasta, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Pe ce dată va fi premiera Survivor 2026

Noul sezon Survivor este așteptat de toată lumea și nu mai este mult până la marea premieră. Antena 1 a schimbat planul, iar emisiunea prezentată de Adi Vasile o să ajungă pe micile ecrane mai repede.

Inițial, postul de televiziune setase data premierei la începutul lunii martie, după ce se termina difuzarea show-ului Power Couple. Însă, planurile au fost schimbate, iar Survivor va ajunge pe micile ecrane mai devreme.

Având în vedere că debutul Cupei Mondiale are loc pe 11 iunie, iar Antena 1 are drepturile exclusive și va transmite toate meciurile, planurile inițiale au fost stricate. Practic nu este timp, iar dacă Survivor 2026 ar începe în luna martie ar intra peste Cupa Mondială.

După ce au regândit planul, cei de la Antena 1 au decis ca Survivor 2026 să fie difuzat în același timp cu sezonul 3 Power Couple. Emisiunea prezentată de Dani Oțil va începe în data de 12 ianuarie și o să fie difuzată trei zile pe săptămână (luni, marți, miercuri).

În acest moment, se iau în calcul două variante în ceea ce privește Survivor 2026. O prima variantă este cea în care show-ul o să fie difuzat trei zile pe săptămână (vineri, sâmbătă și duminică). Varianta a doua este cea cu 4 zile de difuzare pe săptămână (joi, vineri, sâmbătă și duminică). Astfel, în funcție de varianta finală aleasă, Survivor 2026 va debuta fie pe 15, fie pe 16 ianuarie.

Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise

Cea mai grea decizie pentru vedeta Antenei 1. A refuzat tot din cauza soțului: Adio, Survivor și Asia Express