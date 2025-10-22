Am aflat când începe Survivor 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă cu Power Couple

Începând cu 2026, Survivor România va fi difuzat de Antena 1. Show-ul care a scris istorie în întreaga lume se pregătește să revină pe micile ecrane într-un sezon exploziv. Startul oficial al înscrierilor pentru casting s-a dat deja, iar noi am aflat când când va debuta emisiunea pe micile ecrane, dar și ce se întâmplă cu Power Couple, de fapt.

Recent, vestea că Pro TV a cedat emisiunea Survivor România postului Antena 1, după ce a cumpărat drepturile de difuzare, a zguduit lumea mondenă din România. Cel mai dur test al supraviețuirii se alătură formatelor deja consacrate: Insula iubirii, Power Couple și Asia Express.

Producătorii show-ului internațional au dat deja startul pentru înscrierile la casting și promit un sezon impresionant, iar acum întrebarea de pe buzele fanilor este: ”când va fi difuzat Survivor România în 2026?”, dar și ce se va întâmpla cu celelalte emisiuni consacrate ale postului.

Survivor România va fi difuzat la Antena 1. Când începe, de fapt?

“Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel.”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

După cum spuneam mai sus, recent, Antena 1 a cumăpărat formatul Survivor și îl va produce și difuza din 2026, ceea ce înseamnă că trustul va avea tot anul calendaristic acoperit. 2026 va începe cu emisiunea Power Couple (iarna), va continua cu Survivor (primăvara), apoi urmează Insula iubirii (vara), iar toamna va debuta cu Asia Express.

Power Couple va fi difuzat, ca de obicei, începând cu jumătatea lunii ianuarie și se va termina la începutul lunii martie, atunci când va începe Survivor, cel mai probabil duminică, pe 8 martie.

