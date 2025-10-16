Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon

Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent Antena 1, după ce a cumpărat drepturile de difuzare care, inițial, au aparținut Kanal D România. Am putea spune că emisiunea a bifat cu mare succes cele mai „grele” televiziuni din țară. Când se difuzează primul sezon aflați în cele ce urmează!

Surpriză majoră în grila de programe a postului TV Antena 1 din anul 2026! Postul tocmai ce a anunțat că a achiziționat de la concurență drepturile de difuzare ale celebrei emisiuni Survivor România, prezentată de celebrul Daniel Pavel și difuzată în ultimii ani de PRO TV. Inițial, formatul a fost adus în țara noastră de Kanal D. Primele ediții s-au numit Exatlon România și s-au bucurat de un real succes în primele două sezoane. Din păcate, interesul românilor a scăzut de la sezonul 3, ratingul nu a mai fost pe placul turcilor, au încercat să „condimenteze” emisiunea, dar au sfârșit prin a vinde drepturile de difuzare postului din Pache Protopopescu.

PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului Antena 1

Se pare că trustul Intact își dorește să resusciteze un format care, la prima apariție pe micile ecrane din România, a fost încununat de succes de la prima ediție. Emisiunea se va numi doar Survivor și va apărea în primăvara anului 2026, deci fanii mai au foarte puține luni de așteptat. Producția se va alătura deja consacratelor emisiuni de la Antena 1: Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii.

“Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Producătorii emisiunii au deschis deja castingul pentru Survivor și promit ediții pe cinste, în care concurenții trebuie să treacă prin probe grele, să caute mâncare, să îți facă adăpost, să „coacă” strategii la foc de tabără și multe alte surprize. Concurenții vor fi izolați, după cum suntem deja obișnuiți, în locații exotice. Aceștia vor trebui să se descurce cu minimum necesar pe care fie îl vor primi, la intrarea în competiție, fie îl vor câștiga pe parcursul filmărilor.

