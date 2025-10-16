Acasă » Știri » Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon

Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon

De: Irina Maria Daniela 16/10/2025 | 19:35
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului Antena 1. Sursa foto trustul Intact

Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent Antena 1, după ce a cumpărat drepturile de difuzare care, inițial, au aparținut Kanal D România. Am putea spune că emisiunea a bifat cu mare succes cele mai „grele” televiziuni din țară. Când se difuzează primul sezon aflați în cele ce urmează! 

Surpriză majoră în grila de programe a postului TV Antena 1 din anul 2026! Postul tocmai ce a anunțat că a achiziționat de la concurență drepturile de difuzare ale celebrei emisiuni Survivor România, prezentată de celebrul Daniel Pavel și difuzată în ultimii ani de PRO TV. Inițial, formatul a fost adus în țara noastră de Kanal D. Primele ediții s-au numit Exatlon România și s-au bucurat de un real succes în primele două sezoane. Din păcate, interesul românilor a scăzut de la sezonul 3, ratingul nu a mai fost pe placul turcilor, au încercat să „condimenteze” emisiunea, dar au sfârșit prin a vinde drepturile de difuzare postului din Pache Protopopescu.

PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului Antena 1

Se pare că trustul Intact își dorește să resusciteze un format care, la prima apariție pe micile ecrane din România, a fost încununat de succes de la prima ediție. Emisiunea se va numi doar Survivor și va apărea în primăvara anului 2026, deci fanii mai au foarte puține luni de așteptat. Producția se va alătura deja consacratelor emisiuni de la Antena 1: Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii.

Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

“Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Producătorii emisiunii au deschis deja castingul pentru Survivor și promit ediții pe cinste, în care concurenții trebuie să treacă prin probe grele, să caute mâncare, să îți facă adăpost, să „coacă” strategii la foc de tabără și multe alte surprize. Concurenții vor fi izolați, după cum suntem deja obișnuiți, în locații exotice. Aceștia vor trebui să se descurce cu minimum necesar pe care fie îl vor primi, la intrarea în competiție, fie îl vor câștiga pe parcursul filmărilor.

CITEȘTE ȘI:

Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!

Am aflat toate culisele noului show de la PRO TV! Regulile sunt ”scandaloase”, dar salariile colosale

Tags:
Iți recomandăm
Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat părintele
Știri
Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în…
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: „Karma”
Știri
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: „Karma”
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
Gandul.ro
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului
Adevarul
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie...
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Parteneri
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Click.ro
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o...
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
Digi 24
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca...
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge...
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
kanald.ro
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
kfetele.ro
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de...
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
go4it.ro
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
Fanatik.ro
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe...
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
Fanatik.ro
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri...
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce...
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe pârtie, norii pufoşi aduc strat consistent de zăpadă
Romania TV
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe...
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Go4Games
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit...
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Gandul.ro
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul...
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
as.ro
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de...
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află...
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
radioimpuls.ro
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească...
David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență”
Fanatik.ro
David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență”
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce...
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat ...
Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat părintele
Andreea Marin, maraton de ore nedormite și siluetă de manechin: “Cred că deja este limita”
Andreea Marin, maraton de ore nedormite și siluetă de manechin: “Cred că deja este limita”
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: ...
Andreea Bostănică a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu! Imaginile s-au viralizat: „Karma”
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în ...
O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în prezent
”Fetele sunt foarte arogante și nici nu arată bine”! Întâmpinat ca un superstar pe aeroport, ...
”Fetele sunt foarte arogante și nici nu arată bine”! Întâmpinat ca un superstar pe aeroport, Albert NBN a uitat cum arată româncele noastre???!!! Trapperul pregătește prima piesă internațională
Vezi toate știrile
×