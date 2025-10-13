Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!

Am aflat primele nume de pe lista noii emisiuni a lui Dan Pavel de la PRO TV! CANCAN.RO vă prezintă vedetele pe care șefii postului le-au ales pentru a aduce audiențe maxime, spun sursele! Desafio se dorește a fi un show cu de toate, o combinație între Asia Express, Big Brother, Survivor și chiar Insula Iubirii, iar pentru asta, producătorii au ales personaje foarte variate!

Șefii din PRO TV mizează foarte tare pe noul format, care se va lansa curând! Desafio se va filma în perioada 7 noiembrie-21 decembrie, în Thailanda, în trei locații mai exact: una lipsită de orice fel de resurse, una mediocră și una de lux. Concurenții vor fi și ei împărțiți în trei echipe. În funcție de activitatea lor pe insulă, participanții vor fi mutați dintr-o zonă în cealaltă, de la sărăcie la opulență, și viceversa.

Premiul este unul pe măsura probelor din cadrul competiției, mai exact 150.000 de euro! Pe lângă acesta, participanții vor primi și un salariu lunar, așa cum se întâmplă la fiecare show de genul. Sursele CANCAN.RO au aflat că majoritatea vedetelor vor primi câte 500 de euro/ săptămână. Astfel, câștigătorul care va rezista până la final va lua, în total, aproximativ 153.000 de euro.

După ce v-am dezvăluit perioada de filmare, regulile și presupusele salarii ale concurenților, acum, CANCAN.RO vă spune și o parte dintre vedetele selectate care vor lupta pentru marele premiu. Sursele spun că aceștia au fost chemați la testele psihologice, la probele fizice și s-au vaccinat pentru provocarea vieții lor, însă unii dintre ei nu sunt încă 100% deciși că o vor accepta, pe motiv că regulile ar fi prea dure pentru ei Până una, alta, vă spunem tot ce am descoperit până acum! Concurenții vor pleca în trei tranșe, așa că haideți să aflăm despre cine este vorba!

Noii concurenți de la PRO TV

Printre concurenții cu pricina se numără ar fi OG Eastbull, rapper de meserie și amicul lui Alex Velea. Tată de băiat și membru al trupelor BPR SQVAD și Golani, artistul a câștigat un disc de platină pentru 50.000 de unități vândute în Italia, cu piesa „Bella giornata”. În vârsta de 34 de ani, cântărețul nu este străin de competiții, căci acum câțiva ani a intrat în cușca RXF împotriva lui Jon Băiat Bun, pe care l-a și învins. Ba mai mult, la un moment dat, până să o cunoască pe mama fiului său, acesta s-a iubit și cu… Bia Khalifa! 👀 Acum, pare-se, OG Eastbull a revenit la treburi mai serioase și vrea să lupte pentru marele premiu.

Un alt luptător din RXF pe care-l vom vedea în Thailanda ar fi Neveu! Rivalul lui Meko lasă puțin MMA-ul în spate și ajunge în televiziune! Cu trei copii acasă, mai multe victorii la activ și conturi de socializare cu sute de mii de urmăritori, sportivul mai este cunoscut și pentru filmul pe care l-a făcut cu… Ema Karter!

Nici fosta lui Lino Golden nu se lasă mai prejos! După divorțul cu scandal în care i-a adus acestuia acuzații și vorbe grele, tânăra de la Power Couple s-a cuplat cu Dr. Auday, esteticianul vedetelor, iar acum se vrea din nou pe micul ecran, după cum remarcăm. Așa se face că a dat din coate și a ajuns la casting. Dovadă că a prins gustul celebrității și vrea să fie mai faimoasă decât Lino, aceasta se visează acum marea câștigătoare a show-ului.

Pe lista șefilor trustului ar fi fost inclusiv Babasha. Momentan însă, se pare că manelistul nu a semnat contractul, așadar, în cazul său, lucrurile nu sunt bătute în cuie! La fel este și situația lui Mirel Drăgan, care nu a bătut palma cu producătorii. Cel puțin, nu încă! Nu mare ne-ar fi mirarea că patronii să bage mai adânc mâna în buzunar pentru a-i aduce și pe cei doi!

Până vă spunem cine sunt și restul concurenților care se pregătesc pentru emisiunea prezentată de celebrul Dan Pavel, rămâneți cu ochii pe noi! 👀

