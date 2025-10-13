Acasă » Exclusiv » Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!

Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!

De: Beatrice Dumitru 13/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Am aflat primele nume de pe lista noii emisiuni a lui Dan Pavel de la PRO TV! CANCAN.RO vă prezintă vedetele pe care șefii postului le-au ales pentru a aduce audiențe maxime, spun sursele! Desafio se dorește a fi un show cu de toate, o combinație între Asia Express, Big Brother, Survivor și chiar Insula Iubirii, iar pentru asta, producătorii au ales personaje foarte variate!

Șefii din PRO TV mizează foarte tare pe noul format, care se va lansa curând! Desafio se va filma în perioada 7 noiembrie-21 decembrie, în Thailanda, în trei locații mai exact: una lipsită de orice fel de resurse, una mediocră și una de lux. Concurenții vor fi și ei împărțiți în trei echipe. În funcție de activitatea lor pe insulă, participanții vor fi mutați dintr-o zonă în cealaltă, de la sărăcie la opulență, și viceversa.

Premiul este unul pe măsura probelor din cadrul competiției, mai exact 150.000 de euro! Pe lângă acesta, participanții vor primi și un salariu lunar, așa cum se întâmplă la fiecare show de genul. Sursele CANCAN.RO au aflat că majoritatea vedetelor vor primi câte 500 de euro/ săptămână. Astfel, câștigătorul care va rezista până la final va lua, în total, aproximativ 153.000 de euro.

După ce v-am dezvăluit perioada de filmare, regulile și presupusele salarii ale concurenților, acum, CANCAN.RO vă spune și o parte dintre vedetele selectate care vor lupta pentru marele premiu. Sursele spun că aceștia au fost chemați la testele psihologice, la probele fizice și s-au vaccinat pentru provocarea vieții lor, însă unii dintre ei nu sunt încă 100% deciși că o vor accepta, pe motiv că regulile ar fi prea dure pentru ei Până una, alta, vă spunem tot ce am descoperit până acum! Concurenții vor pleca în trei tranșe, așa că haideți să aflăm despre cine este vorba!

Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile magazinelor din România
Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani,...
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe...

Noii concurenți de la PRO TV

Printre concurenții cu pricina se numără ar fi OG Eastbull, rapper de meserie și amicul lui Alex Velea. Tată de băiat și membru al trupelor BPR SQVAD și Golani, artistul a câștigat un disc de platină pentru 50.000 de unități vândute în Italia, cu piesa „Bella giornata”. În vârsta de 34 de ani, cântărețul nu este străin de competiții, căci acum câțiva ani a intrat în cușca RXF împotriva lui Jon Băiat Bun, pe care l-a și învins. Ba mai mult, la un moment dat, până să o cunoască pe mama fiului său, acesta s-a iubit și cu… Bia Khalifa! 👀 Acum, pare-se, OG Eastbull a revenit la treburi mai serioase și vrea să lupte pentru marele premiu.

OG Eastbull s-a iubit cu Bia Khalifa. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Un alt luptător din RXF pe care-l vom vedea în Thailanda ar fi Neveu! Rivalul lui Meko lasă puțin MMA-ul în spate și ajunge în televiziune! Cu trei copii acasă, mai multe victorii la activ și conturi de socializare cu sute de mii de urmăritori, sportivul mai este cunoscut și pentru filmul pe care l-a făcut cu… Ema Karter!

Nici fosta lui Lino Golden nu se lasă mai prejos! După divorțul cu scandal în care i-a adus acestuia acuzații și vorbe grele, tânăra de la Power Couple s-a cuplat cu Dr. Auday, esteticianul vedetelor, iar acum se vrea din nou pe micul ecran, după cum remarcăm. Așa se face că a dat din coate și a ajuns la casting. Dovadă că a prins gustul celebrității și vrea să fie mai faimoasă decât Lino, aceasta se visează acum marea câștigătoare a show-ului.

Fosta lui Lino visează la celebritate, după divorțul cu scandal. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Pe lista șefilor trustului ar fi fost inclusiv Babasha. Momentan însă, se pare că manelistul nu a semnat contractul, așadar, în cazul său, lucrurile nu sunt bătute în cuie! La fel este și situația lui Mirel Drăgan, care nu a bătut palma cu producătorii. Cel puțin, nu încă! Nu mare ne-ar fi mirarea că patronii să bage mai adânc mâna în buzunar pentru a-i aduce și pe cei doi!

Până vă spunem cine sunt și restul concurenților care se pregătesc pentru emisiunea prezentată de celebrul Dan Pavel, rămâneți cu ochii pe noi! 👀

Pe Babasha, șefii încă nu l-au convins! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

NU RATA: Lino Golden o spune în premieră, la cinci ani de la scandalul cu Alex Velea și Antonia! ”Și-au pus artiștii să mă înjure de…”

VEZI ȘI:  Lino Golden rupe tăcerea după divorțul de Delia. L-a lăsat pentru un alt bărbat?! ”Nicio femeie nu pleacă dacă…”
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:
Iți recomandăm
Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”
Exclusiv
Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o…
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Exclusiv
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din...
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Gandul.ro
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Momentul cumplit în care o mamă și copilul ei sunt spulberați de șoferul unui BMW
Adevarul
Momentul cumplit în care o mamă și copilul ei sunt spulberați de șoferul...
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o...
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Parteneri
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi...
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi 24
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe o trecere de pietoni din București. Mesajul postat de șofer, chiar înainte de tragedie
kanald.ro
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață:
kfetele.ro
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la...
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
go4it.ro
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi...
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez....
Reguli la bloc în România. Președintele și administratorul de bloc sunt obligați să contribuie. Legea nu-i scutește
Capital.ro
Reguli la bloc în România. Președintele și administratorul de bloc sunt obligați să contribuie. Legea...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Go4Games
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Ajutoare de încălzire 2025-2026. Calendarul de depunere a dosarelor și categoriile de beneficiari eligibili
Capital.ro
Ajutoare de încălzire 2025-2026. Calendarul de depunere a dosarelor și categoriile de beneficiari eligibili
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
evz.ro
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele...
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
Gandul.ro
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de...
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
as.ro
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador:
radioimpuls.ro
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să...
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o ...
Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Ilie Năstase şi Ioana au închis partajul: „Am plâns…”
Ilie Năstase şi Ioana au închis partajul: „Am plâns…”
Cum arată Carmen Grebenișan, după opt zile de la naștere. Influencerița a postat primele imagini ...
Cum arată Carmen Grebenișan, după opt zile de la naștere. Influencerița a postat primele imagini cu corpul ei
Cătălin Bordea a taxat-o pe fosta Olga Barcari, la Asia Express 2025: ”Nu mai țipa că mă duci ...
Cătălin Bordea a taxat-o pe fosta Olga Barcari, la Asia Express 2025: ”Nu mai țipa că mă duci cu gândul în altă parte”
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de ...
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de tragedie
Vezi toate știrile
×