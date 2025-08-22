Alex Velea, schimbări importante în carieră! A semnat cu Pro TV, iar publicul o să îl vadă într-o nouă ipostază: „Sunt foarte fericit”

Alex Velea este în lumina reflectoarelor de ani buni, iar recent fanii săi îl vor putea vedea într-o nouă ipostază. Artistul a semnat cu Pro TV, iar publicul îi va putea urmări în curând și talentele actoricești. Partenerul Antoniei va apărea în unul dintre cele mai urmărit seriale ale postului de televiziune. Despre ce este vorba?

Alex Velea este un artist de succes, iar de-a lungul timpului piesele sale au dat ritmul și i-au animat pe fani. Însă, de această dată, publicul are șansa să îl vadă pe artist într-o altfel de ipostază. Mai exact, Alex Velea a schimbat emoțiile concertelor, cu „adrenalina” de pe platourile de filmare și va apărea în serialul TĂTUȚU.

Alex Velea a semnat cu Pro TV

Așa cum spuneam, Alex Velea este gata de o nouă provocare. Acesta a semnat cu Pro TV și face acum parte din distribuția sezonului 2 al serialului TĂTUȚU. Partenerul Antoniei spune că este cât se poate de încântat de această etapă din cariera lui, mai ales că este un fan al acestui gen de seriale.

În sezonul doi din TĂTUȚU, comisarul Costoiu și echipa sa de polițiști luptă în continuare pentru combaterea criminalității din Bucureștiul acaparat de grupări infracționale. Ei bine, echipei de polițiști se adaugă doi noi membrii, iar unul dintre ei este Doru, personajul pe care Alex Velea îl va interpreta.

Doru este un polițist cu o abordare neconvențională asupra aplicării legii. Alex Velea se alătură distribuției cu acest rol care îl va pune în ipostaze ce îi vor surprinde pe fanii săi.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire. Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi cucerească pe telespectatori prin temperament”, a declarat Alex Velea.

Foto: Instagram, Facebook