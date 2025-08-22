Acasă » Știri » Alex Velea, schimbări importante în carieră! A semnat cu Pro TV, iar publicul o să îl vadă într-o nouă ipostază: „Sunt foarte fericit”

Alex Velea, schimbări importante în carieră! A semnat cu Pro TV, iar publicul o să îl vadă într-o nouă ipostază: „Sunt foarte fericit”

De: Alina Drăgan 22/08/2025 | 18:36
Alex Velea, schimbări importante în carieră! A semnat cu Pro TV, iar publicul o să îl vadă într-o nouă ipostază: „Sunt foarte fericit”
Alex Velea a semnat cu Pro TV /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Alex Velea este în lumina reflectoarelor de ani buni, iar recent fanii săi îl vor putea vedea într-o nouă ipostază. Artistul a semnat cu Pro TV, iar publicul îi va putea urmări în curând și talentele actoricești. Partenerul Antoniei va apărea în unul dintre cele mai urmărit seriale ale postului de televiziune. Despre ce este vorba?

Alex Velea este un artist de succes, iar de-a lungul timpului piesele sale au dat ritmul și i-au animat pe fani. Însă, de această dată, publicul are șansa să îl vadă pe artist într-o altfel de ipostază. Mai exact, Alex Velea a schimbat emoțiile concertelor, cu „adrenalina” de pe platourile de filmare și va apărea în serialul TĂTUȚU.

Alex Velea a semnat cu Pro TV

Așa cum spuneam, Alex Velea este gata de o nouă provocare. Acesta a semnat cu Pro TV și face acum parte din distribuția sezonului 2 al serialului TĂTUȚU. Partenerul Antoniei spune că este cât se poate de încântat de această etapă din cariera lui, mai ales că este un fan al acestui gen de seriale.

În sezonul doi din TĂTUȚU, comisarul Costoiu și echipa sa de polițiști luptă în continuare pentru combaterea criminalității din Bucureștiul acaparat de grupări infracționale. Ei bine, echipei de polițiști se adaugă doi noi membrii, iar unul dintre ei este Doru, personajul pe care Alex Velea îl va interpreta.

Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac lucrări de modernizare
Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac...
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR...

Doru este un polițist cu o abordare neconvențională asupra aplicării legii. Alex Velea se alătură distribuției cu acest rol care îl va pune în ipostaze ce îi vor surprinde pe fanii săi.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire.

Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi cucerească pe telespectatori prin temperament”, a declarat Alex Velea.

Maya Castellano, fiica Antoniei, și-a arătat iubitul pe TikTok! Fanii în extaz

I-a spulberat! Smiley, Velea și Connect-R vor rămâne interziși! Ce a putut să spună despre ei cântăreața revenită pe scenă după 20 de ani

 

Foto: Instagram, Facebook

Tags:
Iți recomandăm
Noi scumpiri! Prețul biletelor la transportul în comun din București crește. Când intră în vigoare noile tarife
Știri
Noi scumpiri! Prețul biletelor la transportul în comun din București crește. Când intră în vigoare noile tarife
Tania Budi reacționează dur, după ce s-a spus că ar fi avut o relație cu Gigi Becali: ”Un bolnav”
Știri
Tania Budi reacționează dur, după ce s-a spus că ar fi avut o relație cu Gigi Becali: ”Un…
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
Mediafax
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt...
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din...
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Mediafax
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Parteneri
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în...
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
WOWBiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele...
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de...
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Digi 24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin
Digi24
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania...
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal...
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
kanald.ro
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în...
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin...
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
kfetele.ro
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a...
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
WOWBiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut...
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în România. Cât costă
go4it.ro
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în...
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul
Fanatik.ro
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a...
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
Fanatik.ro
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la...
România a pierdut-o pe marea doamnă a țării. A fost o eroină. Rămâne un reper al demnității și iubirii de țară
Capital.ro
România a pierdut-o pe marea doamnă a țării. A fost o eroină. Rămâne un reper...
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!
Romania TV
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica...
De ziua de naştere, Irina Rimes şi-a impesionat fanii. Ce surpriză le-a făcut
evz.ro
De ziua de naştere, Irina Rimes şi-a impesionat fanii. Ce surpriză le-a făcut
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
Gandul.ro
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot...
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: Te baţi cu morile de vânt, nu e bine
as.ro
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: Te baţi cu morile...
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de...
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
Fanatik.ro
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să...
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
Fanatik.ro
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Noi scumpiri! Prețul biletelor la transportul în comun din București crește. Când intră în vigoare ...
Noi scumpiri! Prețul biletelor la transportul în comun din București crește. Când intră în vigoare noile tarife
Tania Budi reacționează dur, după ce s-a spus că ar fi avut o relație cu Gigi Becali: ”Un bolnav”
Tania Budi reacționează dur, după ce s-a spus că ar fi avut o relație cu Gigi Becali: ”Un bolnav”
S-a emis alertă extremă: “Evitați deplasările și adăpostiți-vă”. Vijelii puternice și descărcări ...
S-a emis alertă extremă: “Evitați deplasările și adăpostiți-vă”. Vijelii puternice și descărcări electrice
ULTIMA ORĂ! Hărțuitorul Andrei Măruță a fost internat la psihiatrie. Ce se întâmplă acum cu bărbatul
ULTIMA ORĂ! Hărțuitorul Andrei Măruță a fost internat la psihiatrie. Ce se întâmplă acum cu bărbatul
O jucătoare americană de tenis a devenit vedetă pe o platformă destinată adulților. Sachia Vickery ...
O jucătoare americană de tenis a devenit vedetă pe o platformă destinată adulților. Sachia Vickery și-a împărtășit experiența cu fanii săi
Momente de groază pentru un bărbat din Bistrița-Năsăud! Se întorcea de la cumpărături când a ...
Momente de groază pentru un bărbat din Bistrița-Năsăud! Se întorcea de la cumpărături când a fost atacat de urs: „A ieșit în fața mea. Mi-a dat cu laba peste față”
Vezi toate știrile
×