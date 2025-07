I-a spulberat! Smiley, Velea și Connect-R vor rămâne interziși! Ce a putut să spună despre ei cântăreața revenită pe scenă după 20 de ani

Cristina Munteanu, artista de la trupa AS XX, care dădea lovitura în anii ’90, cu piesa „Inima te cheamă”, a revenit de ceva timp în showbiz-ul autohton. La ani distanță de la accidentul de tren, care a spulberat mașina în care se afla și colegul său, decedat pe loc, aceasta este dezamăgită de lumea muzicală actuală. Artista nu ne-a ascuns nici faptul că a refuzat ofertele de a concura atât la Vocea României, cât și la X Factor. Și, în același timp îi „mitraliază” pe Smiley, Velea și Connect R despre care spune că controlează radiourile. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

La ani distanță de când a avut loc accidentul de tren, care le-a spulberat mașina și a dus la destrămarea trupei AS XX, Cristina Munteanu s-a întors din Italia pentru a reveni în showbiz-ul autohton. Lucrurile nu par însă așa de simple, chiar dacă în prezent aceasta nu duce lipsă de joburi și chiar merge la concerte, în țară.

Cristina Munteanu: „Smiley, Velea și Connect R sunt la putere!”

Problema cea mare cu care se confruntă o reprezintă însă, potrivit propriilor sale mărturisiri, dificultatea pe care o întâmpină în încercarea sa ca piesele să-i fie distribuite pe posturile de radio. Artista spune că Smiley, Velea și Connect R ar deține puterea și ei sunt cei de care ar depinde, practic, un artist, pentru a-și putea face cunoscută melodia.

„Smiley, Velea și Connect R sunt la putere. Controlează radiourile. Mai e și Delia și Antonia. Nu mai ai loc de ei. Am observat chestia asta. Au pus monopol pe radiourile astea bune, ei zic da sau nu, când e vorba de vreo piesă. Sunt un pic supărată. Am speranță, dar s-a schimbat tot. Nimic nu mai e ca acum 25 de ani, când era suficient să faci o piesă bună. Nu-ți mai permite ție, ca artist, să o iei de la capăt. Eu nu am renunțat la muzică. Doar m-am retras, pentru că nu-mi mai oferea nimic atunci. Și am avut și acel accident urât..”, a declarat artista în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

A refuzat oferta de la Vocea României și X Factor

Artista nu ne-a ascuns nici faptul că a refuzat ofertele de a concura atât la Vocea României, cât și la X Factor.

”M-au chemat și la Vocea României și la X Factor, dar ca și concurentă.

Am fost la Vocea Romaniei dar doar să discut cu ei, să văd despre ce e vorba. Le-am spus că nu e genul meu ce vor ei. Și că pe vremea mea nu am fost la niciun concurs. Dacă eram invitat special, era ok. Au încercat să mă convingă să particip. Urât, eu vin din lumea aia, din anii 90. Cum să mai concurez acum și-n direct. Eu știu cam ce vor ei. Vor povestea mea. Să le vorbesc și despre accident.

Și m-au sunat și de la X Factor tot anul ăsta. Le-am zis acolo nu din prima. Că nu e tiparul meu”, a adăugat artista.

Aceasta a mai spus că a fost surprinsă să vadă cum niște concurenți cu voce foare bună au fost respinși să intre în emisiune:

„Am fost acolo si am auzit niste voci atât de bune, și le-au zis nu. Era o puștoiacă, Diana, cu personalitate, pe care vreau eu să o ajut, când voi putea. Și au respins-o. Nu știu exact ce caută ei, dar nu cred că doar vocea bună”.

Show-ul la care ar concura oricând

În schimb, Cristina și-ar dori să participe la „Te cunosc de undeva” și se declară mare fană a emisiunii „Insula iubirii”.

„Aș accepta însă Te cunosc de undeva sau show-uri de genul Asia Expres. Și Insula iubirii îmi place foarte mult, mă uit mereu”, a adăugat aceasta.

Martoră la o sinucidere la aeroport

Altfel, inspirată de fiica sa, artista tocmai și-a lansat o piesă nouă, de vară, cu care speră să dea lovitura și să ajungă și pe radiouri.

„Ne mișcăm pe unde ne caută lumea, cu remember-uri. Pe 9 august suntem la Făgăraș. Noi eram trei, acum mai cânt cu celălalt coleg al meu. Dar merg și înainte cu produsele mele. Piesa cea nouă, Soare, e în colaborare cu un băiat ce a fost și la Vocea României, Megga Dillah. E o piesă de vară, am scos-o cam târziu, inspirată fiind de fiica mea.

Eu locuiesc în Italia, dar mă mișc. Iau avionul. Sunt și aici multe întârzieri. Un avion l-am pierdut că s-a sinucis un băiat. S-a aruncat direct în turbina avionului. Și au anulat vreo patru zboruri atunci”, a completat artista.

