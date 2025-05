Alex Velea și Connect-R nu s-au așteptat la asta: Smiley, prezentatorul de la ”Românii au talent”, a spus tot: în culise sar scântei! De unde pleacă scandalul?

După ani în care nu prea și-au vorbit, Smiley, Velea și Connect-R s-au reunit într-un nou proiect muzical, dar relația dintre ei nu e lipsită nici acum de mici tensiuni. Smiley a povestit pentru CANCAN.RO faptul că ideea colaborării i-a venit din teama de a nu regreta mai târziu. Între timp, pe plan personal, juratul de la ”Românii” au talent își joacă cel mai important rol – cel de tată. „Sunt mai sensibil de când am fată”, ne-a mărturisit el.

Este jurat la „Românii au talent”, dar cel mai exigent show îl trăiește acasă, unde fiica lui organizează „castinguri” zilnic. Smiley a vorbit cu CANCAN.RO despre emoțiile trăite în timpul filmărilor, cum l-a schimbat rolul de tată și cum l-a motivat curajul concurenților. În rândurile de mai jos ne-a povestit și despre reuniunea-bombă cu Velea și Connect-R, un proiect despre prietenie, ego-uri, pasiune și… contraziceri.

CANCAN.RO: Acest sezon Românii au talent a fost mai surprinzător pentru voi, față de altele?

Smiley: Fiecare sezon e surprinzător în felul lui. Pe mine m-a emoționat foarte tare sezonul ăsta. Am rămas așa super impresionat de anumite povești pe care le-am văzut, povești de viață ale unor oameni super talentați pe care i-am văzut pe scenă, oameni care se luptă cu viața și se luptă cu condițiile vitrege ale vieții lor și își urmează talentul. Își urmează visul, știi? Si eu am rămas mega impresionat. E super inspirațional să vezi oameni care efectiv nu au condiții de nicio culoare să exerseze ceea ce își doresc să facă Și totuși reușesc, adică….

Te motiveaza să îți depășești toate scuzele, știi? Sa nu zici “azi parcă nu, parcă nu-mi vine, parcă mă doare stomacul, parcă mă doare capul, lasă că încerc poimâine”. Nu există scuze. Vezi oameni care au o viață foarte, foarte grea și cu toate astea nu ca se bucură de orice, ei oricum se bucură, dar muncesc pentru ceea ce își doresc să facă, să obțină. Să își dezvolte talentul.

CANCAN.RO: Te-a “transformat” în vreun fel emisiunea asta? Poate ai devenit mai sensibil?

Smiley: Oricum sunt mult mai sensibil acum, de când sunt tată de fată.

Pe mine, aceste emisiuni din care din care fac parte, dacă vorbim despre Românii au talent, mă face să muncesc mai mult, să fiu mai bun, mă motivează intotdeauna. Mă face să zic, “bă, dacă pot oamenii ăștia… eu n-am nicio scuză să nu fac ceea ce îmi doresc să fac”. In fiecare sezon mă motivează mai tare. Mă face mai bun, mă face să-mi doresc să fiu mai bun.

CANCAN.RO: Gina povestea că ”Românii au talent” este una din emisiunile ei de suflet.

Smiley: Da. Acum o aducem și pe fiica noastră la repetiții, ii place. Pai noi facem Românii au talent acasă. Fiica face, da. Vine, se prezintă, cine ești, de unde vii, își inventează personaje, talente, face acrobații, cântă, dansează. Si eu sunt jurat. Si dupa aceea e rândul nostru, și noi facem.

Smiley: ”E destul de complicat să facem un concert toți trei”

CANCAN.RO: Pe plan profesional la ce mai lucrezi?

Smiley: Profesional, anul ăsta lucrez cu prietenii mei Alex Velea și Connect R la proiectul ăsta lansat recent. Noi deja am început. Am lansat a doua piesă de pe album care se numește “Așa ceva”. Prima piesă lansata a fost “Nu mă ierta”. Si urmează cam în fiecare lună să lansăm o piesă doua până la final de an. Avem foarte multe, filmăm documentarul poveștii, da, o să apară și documentarul, o să facem și un concert anul viitor în București toti trei.

Urmează foarte curând să anunțăm data. Si probabil că o să mai facem în Cluj și Chișinău și s-ar putea să facem și în diaspora niște concerte.

Da, e destul de complicat să facem un concert toți trei, pentru că trebuie să ne dedicăm timp să-l creăm.

Să putem toți trei, evident, și să ne dedicam. Noi suntem foarte creativi din toate punctele de vedere și când ne adunăm… mamă, dacă nu ne zburdă mintea și…. trebuie să facem ceva. Adică e o treabă care se întâmplă o singură dată în viață. Albumul ăsta e un event pentru noi, sper să fie un event și pentru oamenii care ne-au ascultat până acum.

Și de ce nu? Poate și pentru alții care nu ne-au ascultat până acum. Realmente un eveniment unic pentru noi, pe care cumva ni-l facem noi cadou nouă. Le-am zis băieților că dacă nu facem asta o să ne o să ne trezim pe la 50, 60 de ani și o să zicem: bă, trebuia sa fi făcut asta și n-am făcut-o. Si e o mega bucurie pentru noi să fim în studio, să cream, sa filmam clipuri.

CANCAN.RO: A fost ideea ta?

Smiley: Da. Realmente ne place să stăm împreună, ne place să creăm împreună. Evident, nu avem aceeași părere, nu avem aceleași viziuni, dar tocmai asta e frumusețea, adică noi suntem mega pasionați.

CANCAN.RO: Va mai contraziceti?

Smiley: Da, da, normal. Suntem mega pasionați de treaba asta și o facem fix de dragul muzicii și de dragul oamenilor care ne-au ascultat până acum și care am văzut că s-au bucurat extrem de tare să ne vadă împreună, deși noi nu am cântat niciodată împreună toți trei.

