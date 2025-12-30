Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru

Vești importante pentru românii care stau la casă sau au teren! Se anunță o posibilă schimbare a procesului de cadastrare la nivel național, dacă un proiect de lege depus la Senat va trece de Parlament. Toate detaliile în articol.

Această inițiativă vizează accelerarea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară.

Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren

Printre schimbările propuse se numără un set de măsură care pornesc de la digitalizare până la termene mai clare pentru afișare publică și contestații.

Propunerea nu are efecte în acest moment și trebuie să fie votată în Parlament, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial, pentru a deveni aplicabilă. Cu toate astea, este o posibilă schimbare importantă pentru proprietari, care arată că statul încearcă să reducă blocajele și erorile care au întârziat ani la rând finalizarea cadastrării.

Schimbarea pleacă de la ideea că Programul național de cadastru și carte funciară are o miză strategică și nu este doar o evidență a proprietăților. Este vorba despre infrastructura juridică și tehnică fără de care se blochează tranzacții, investiții, proiecte de infrastructură și chiar accesul la finanțări sau dezvoltări locale.

Printre motivele care au dus la această inițiativă se numără și întârzierile care afectează dezvoltarea economică, mobilitatea, condițiile de locuire și accesul la investiții.

Mai exact, dacă cadastratrea rămâne în urmă pe o perioadă mai lungă, cresc situațiile în care proprietățile nu pot fi folosite eficient, nu pot fi introduse în circuitul civil sau nu pot fi vândute ușor.

O altă schimbare importantă este extinderea cetățenilor la datele cadastrale. Pentru această măsură, primăria va pune la dispoziție informații despre imobile conform Registrului cadastral integrat în sistemul informatic. De asemenea, printre propuneri se află și majorarea termenelor de afișare publică și de contestare.

