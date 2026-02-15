Acasă » Știri » Cod galben de viscol în România. Care sunt județele vizate

De: David Ioan 15/02/2026 | 16:29
Patru județe din România se află duminică dimineață sub atenționări de Cod galben de viscol, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Specialiștii avertizează că rafalele de vânt vor fi puternice, iar vizibilitatea va scădea considerabil în zonele montane înalte, ceea ce poate afecta deplasarea și activitățile din regiune.

Meteorologii ANM au emis două avertizări distincte de Cod galben, valabile în cursul zilei de duminică, pentru zone montane din patru județe. Conform prognozei, intensificările de vânt vor determina viscolirea și troienirea zăpezii, reducând vizibilitatea sub 100 de metri, în special la altitudini de peste 1.800 de metri.

Prima atenționare este activă între orele 12:00 și 18:00 și vizează județele Argeș, Prahova și Dâmbovița. În aceste zone, rafalele de vânt pot atinge viteze cuprinse între 80 și 100 km/h. Ninsoarea va fi puternic viscolită, iar stratul de zăpadă va fi redistribuit de vânt, rezultând condiții dificile pentru turiști și pentru cei care tranzitează masivele montane.

Cea de-a doua avertizare intră în vigoare tot la ora 12:00, dar este valabilă până la ora 15:00 și se aplică județului Brașov. Aici, meteorologii estimează rafale de 70–85 km/h, suficient de puternice pentru a viscoli zăpada deja depusă și pentru a reduce vizibilitatea sub pragul de 100 de metri. Fenomenele sunt așteptate în special în zonele montane înalte, unde condițiile meteo se pot schimba rapid.

Care sunt județele vizate

Pe lângă aceste atenționări, ANM a emis și avertizări nowcasting de Cod galben pentru zone din cinci județe, valabile până la ora 12:00. Acestea vizează fenomene imediate, precum intensificări bruște ale vântului, care pot afecta temporar siguranța deplasărilor.

Judeţele din România vizate de Cod galben de viscol

În județele Brașov, Prahova și Dâmbovița, la altitudini mari, se semnalează rafale de 70–85 km/h, care determină viscol puternic și vizibilitate redusă.

Situații similare sunt prognozate și în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Aici, vântul poate atinge 85 km/h, generând aceleași efecte de viscol și troienire a zăpezii. Meteorologii subliniază că aceste fenomene pot crea dificultăți pentru salvamontiști, turiști și pentru cei care se aventurează pe trasee montane.

ANM reamintește că avertizările nowcasting sunt emise pentru intervale scurte, de maximum șase ore, și au rolul de a informa rapid populația despre fenomene periculoase iminente.

