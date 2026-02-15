Motivul real pentru care casierii LIDL sunt mai rapizi decât cei din Mega Image, Kaufland sau Carrefour

Probabil și tu ai observat măcar o dată că nu stai la fel de mult la coadă atunci când faci cumpărături la Lidl comparativ cu alte magazine mari de la noi. Ei bine, există un motiv pentru acest lucru. Acest rezultat nu este întâmplător, ci are la bază o întreagă structură. Toate detaliile în articol.

Lidl excelează când vine vorba de produse scanate rapid. Oricât de mare ar fi coada din fața ta, știi că nu o să pierzi mult timp acolo. Acest aspect este foarte important pentru clienți, mai ales pentru cei nerăbdători sau care au un loc în care trebuie să ajungă și se grăbesc.

Motivul real pentru care casierii LIDL sunt mai rapizi

Ei bine, acest mecanism este foarte bine gândit. Un calcul arată că un casier Lidl ajunge să scaneze peste 30 de articole pe minut, ceea ce pune lanțul de magazine în top atunci când vine vorba de timpul de așteptare mic.

Cu aproape 1.500 de magazine, peste 30.000 de angajați și încasări anuale de aproximativ 8 miliarde de euro, Lidl operează după regulile stricte ale formatului hard-discount.

În acest tip de model, eficiența nu înseamnă doar un sortiment restrâns sau accent pe mărci proprii, ci control atent al fiecărui detaliu operațional. Fiecare minut contează, mai ales la casa de marcat, unde viteza devine parte din strategie.

Conform experților din retail, scanarea a 29–32 de produse pe minut reprezintă un standard intern de performanță.

Astfel, acesta este un aspect obligatoriu în structura acestui lanț de magazine, iar angajații se conformează rapid.

La casă, totul e pregătit special pentru viteză. Echipamentele actuale de scanare funcționează cu citire multiplă a codului de bare, iar numeroase produse au coduri supradimensionate sau imprimate pe mai multe laturi, tocmai ca să fie detectate instant.

Asta înseamnă un flux constant, fără pauze inutile, iar mișcările casierului devin aproape mecanice, sigure și rapide. Specialiștii din retail spun că, în condiții ideale, ritmul poate urca până la 40 de produse scanate pe minut.

