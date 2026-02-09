Cu câți lei se vinde un kg de cotlet fără os la Kaufland. Porcii au fost crescuți în România.

În România, discuțiile despre prețurile alimentelor sunt tot mai frecvente, iar carnea de porc rămâne unul dintre produsele care stârnesc cele mai multe reacții.

Într-o perioadă în care costul vieții crește constant, orice ofertă ieșită din tipar atrage atenția consumatorilor și generează dezbateri aprinse.

Cu câți lei se vinde un kg de cotlet fără os la Kaufland

Aceeaşi istorie s-a repetat recent, când o postare de pe Facebook a devenit virală după ce un cumpărător a anunțat că a găsit cotlet fără os la doar 16 lei kilogramul, carne despre care susținea că provine de la porci crescuți și sacrificați în România.

Mesajul său era simplu și entuziast:

„Ce ieftină e carnea românească! 16 lei kilogramul de cotlet fără os de la porci crescuți în România și tăiați în România! Am cumpărat acum de la Kaufland.”

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar comentariile au transformat rapid postarea într-o dezbatere despre calitate, proveniență și încrederea în produsele din supermarketuri.

Unul dintre primii utilizatori a remarcat că produsul era redus:

„Este redusă de la 28 lei kg, oricum nu are gust bun. O mănânci de foame, aspră, că de gust nu.”

Altcineva a privit situația ca pe o oglindă a realității economice:

„Trăim în sărăcie și nu ne permitem mâncare bună.”

Totodată, au existat și voci care au pus la îndoială proveniența reală a cărnii. Un comentator a scris:

„Eu cred că doar ambalajul este pur românesc.”

Altul a întrebat direct:

„Câtă apă și sare conține?”

Porcii au fost crescuți în România

Suspiciunile au mers chiar mai departe, un utilizator afirmând:

„Carne artificială? De Timișoara sau de unde mâncați, că cea naturală e scumpă!”

În aceeași notă, cineva a comentat:

„Numai din România nu e.”

Iar altul a completat:

„Nu este produs românesc!”

Discuția a atins și subiectul diferenței dintre prețurile din supermarketuri și cele cerute de producătorii locali. Un utilizator a punctat:

„La Kaufland, Lidl, este ieftină la 16 lei? Dar țăranul când cere 16 lei de ce este scumpă?”

În contrast, alții au lansat acuzații dure, precum:

„Cancer pe pâine ai cumpărat” „Asta e carne din porcii morți, lasă carnea ieftină și își scot ceva din pierdere. Românii cumpără că e preț bun, dar nu știu ce riscă.”

În final, un comentariu a sintetizat temerile multora:

„Prețurile astea ar trebui să ne pună pe gânduri… nu ai cum să vinzi calitate la preț de pufuleți.”

