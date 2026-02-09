Acasă » Știri » Cu câți lei se vinde un kg de cotlet fără os la Kaufland. Porcii au fost crescuți în România

Cu câți lei se vinde un kg de cotlet fără os la Kaufland. Porcii au fost crescuți în România

De: David Ioan 09/02/2026 | 12:37
Cu câți lei se vinde un kg de cotlet fără os la Kaufland. Porcii au fost crescuți în România
Cu câți lei se vinde un kg de cotlet fără os la Kaufland. Porcii au fost crescuți în România.

În România, discuțiile despre prețurile alimentelor sunt tot mai frecvente, iar carnea de porc rămâne unul dintre produsele care stârnesc cele mai multe reacții.

Într-o perioadă în care costul vieții crește constant, orice ofertă ieșită din tipar atrage atenția consumatorilor și generează dezbateri aprinse.

Cu câți lei se vinde un kg de cotlet fără os la Kaufland

Aceeaşi istorie s-a repetat recent, când o postare de pe Facebook a devenit virală după ce un cumpărător a anunțat că a găsit cotlet fără os la doar 16 lei kilogramul, carne despre care susținea că provine de la porci crescuți și sacrificați în România.

Mesajul său era simplu și entuziast:

„Ce ieftină e carnea românească! 16 lei kilogramul de cotlet fără os de la porci crescuți în România și tăiați în România! Am cumpărat acum de la Kaufland.”

Preţul unui kg de cotlet de porc la Kaufland

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar comentariile au transformat rapid postarea într-o dezbatere despre calitate, proveniență și încrederea în produsele din supermarketuri.

Unul dintre primii utilizatori a remarcat că produsul era redus:

„Este redusă de la 28 lei kg, oricum nu are gust bun. O mănânci de foame, aspră, că de gust nu.”

Altcineva a privit situația ca pe o oglindă a realității economice:

„Trăim în sărăcie și nu ne permitem mâncare bună.”

Totodată, au existat și voci care au pus la îndoială proveniența reală a cărnii. Un comentator a scris:

„Eu cred că doar ambalajul este pur românesc.”

Altul a întrebat direct:

„Câtă apă și sare conține?”

Porcii au fost crescuți în România

Suspiciunile au mers chiar mai departe, un utilizator afirmând:

„Carne artificială? De Timișoara sau de unde mâncați, că cea naturală e scumpă!”

În aceeași notă, cineva a comentat:

„Numai din România nu e.”

Iar altul a completat:

„Nu este produs românesc!”

Discuția a atins și subiectul diferenței dintre prețurile din supermarketuri și cele cerute de producătorii locali. Un utilizator a punctat:

„La Kaufland, Lidl, este ieftină la 16 lei? Dar țăranul când cere 16 lei de ce este scumpă?”

În contrast, alții au lansat acuzații dure, precum:

„Cancer pe pâine ai cumpărat”

„Asta e carne din porcii morți, lasă carnea ieftină și își scot ceva din pierdere. Românii cumpără că e preț bun, dar nu știu ce riscă.”

În final, un comentariu a sintetizat temerile multora:

„Prețurile astea ar trebui să ne pună pe gânduri… nu ai cum să vinzi calitate la preț de pufuleți.”

CITEŞTE ŞI: Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior

Orange a făcut anunțul pentru clienți: „Mai au doar o lună”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Știri
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Știri
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat
Digi24
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia...
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor.ro
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre ...
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew
Vezi toate știrile
×