Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior

De: David Ioan 09/02/2026 | 11:51
Foto: Pixabay

Un român a avut parte de o experiență neplăcută într-un aeroport, după ce a cumpărat un sandwich pentru care a plătit 70 de lei.

Deși produsul părea apetisant la exterior, conținutul real s-a dovedit a fi mult sub așteptări, iar situația nu a întârziat să stârnească reacții în mediul online.

Incidentul a fost relatat chiar de cumpărător, care a povestit pe TikTok că a ales un sandwich cu somon, însă ceea ce a găsit în interior l-a surprins în mod negativ. Potrivit acestuia, produsul conținea doar o felie extrem de subțire de somon și puțină cremă de brânză, restul fiind pâine.

De asemenea, “păgubitul” a publicat și o fotografie pentru a demonstra situația, iar imaginea a atras rapid atenția internauților.

Foto: TikTok

„70 de lei pentru un sandwich cu fir de somon. Restul e pâine și tupeu. Prețuri de aeroport“, a scris acesta, pe TikTok.

Postarea a stârnit rapid atenţia internauţilor, apărând chiar sugestia contactării Protecției Consumatorului. Totuși, autorul a explicat că, deși produsul părea insuficient, gramajul declarat pe etichetă era respectat, motiv pentru care nu putea depune o reclamație oficială.

Acesta a precizat că problema principală a fost modul în care produsul a fost prezentat, considerând că a fost „înșelat vizual“.

Cum a reacţionat după ce a primit comanda

Situația a readus în discuție prețurile ridicate din aeroporturi, un subiect frecvent dezbătut de călători, mai ales în contextul scumpirilor din ultima perioadă.

De-a lungul timpului, mulți internauţi au relatat experiențe similare, subliniind că produsele alimentare din astfel de locații sunt adesea mult mai scumpe decât în magazinele obișnuite, fără ca acest lucru să fie justificat de calitate.

Într-un alt caz recent, prezentatoarea TV Alina Pușcaș a atras atenția asupra creșterii prețurilor la produsele alimentare din supermarketuri.

Aceasta a povestit că a rămas surprinsă când a observat cât costă un kilogram de miez de nucă, menționând că nu mai cumpărase de mult timp acest produs. Reacția sa a fost una de uimire:

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de nucă?“

CITEŞTE ŞI: Sute de pasageri, blocați în aeroport, după o aterizare de urgență. Ce s-a întâmplat după oprirea avionului

Cu câți lei se vinde 1 euro pe Aeroportul Otopeni. Lumea a crezut că este o eroare

