Alina Pușcaș, uimită de valul de scumpiri. Vedeta a răbufnit: „În halul ăsta de scump?”

Scumpirile din ultima perioadă le afectează și pe vedete, nu doar pe oamenii de rând! Alina Pușcaș se numără printre acestea, iar postarea ei cea mai recentă a stârnit valuri. De-a dreptul uimită de prețurile pe care le-a întâlnit, prezentatoarea a răbufnit în mediul online. Toate detaliile în articol.

Alina Pușcaș se numără printre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare din România. Prin urmare, are un număr mare de fani cărora le împărtășește zilnic lucruri din viața ei. Cea mai recentă postare a fost perfect potrivită pentru realitatea dură cu care se confruntă românii.

Alina Pușcaș, uimită de valul de scumpiri

După ce s-a întors dintr-o vacanță de vis, vedeta a fost nevoită să revină la realitatea tristă din țara ei. Alina Pușcaș, aflată la o sesiune de cumpărături într-un market din Capitală, a făcut o descoperire care a lăsat-o mască.

Când a văzut cât costă o caserolă cu miez de nucă, s-a uitat de două ori, să se asigure că nu a greșit. Mirarea i-a fost și mai mare pentru că nu a achiziționat de mulți ani acest produs și nu se aștepta la prețul de 80 de lei.

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de nucă?“, a fost reacția Alinei Pușcaș.

Scumpiri peste scumpiri

Anul 2026 debutează cu ajustări fiscale semnificative, care vor fi resimțite direct în buzunarele românilor. Modificările includ impozite locale mai mari pentru proprietăți și vehicule, alături de creșteri de prețuri la combustibili, tutun și băuturi alcoolice, rezultând astfel o gamă largă de impact.

Cea mai semnificativă schimbare se referă la majorarea impozitelor locale. Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele pentru locuințe și automobile au fost ajustate conform noilor reglementări stabilite prin PNRR (VEZI AICI CONTINUAREA).

