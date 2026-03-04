Primele imagini de la Insula iubirii 2026 au scăpat pe internet. Au început filmările

Filmările pentru noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” au început în Thailanda, iar primele cadre surprinse scot în evidență atmosfera exotică a locului.

Soarele, plajele și decorul tropical anunță un sezon plin de momente neașteptate și situații tensionate pentru participanți.

Primele imagini de la Insula iubirii 2026 au scăpat pe internet

Noul sezon al celebrului reality-show revine în decorul thailandez, acolo unde cupluri cu istorii complicate și ispite pregătite să testeze limitele relațiilor vor petrece 21 de zile sub presiunea emoțiilor și a tentațiilor. Filmările sunt în desfășurare, iar producția promite o ediție intensă, încărcată de trăiri puternice.

Primele imagini din Thailanda indică un sezon spectaculos, cu peisaje impresionante și o atmosferă care amplifică tensiunea dintre participanți. Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, a publicat câteva fotografii care surprind plajele cu nisip fin, apa limpede și cadrele exotice în care se desfășoară filmările.

Timp de trei săptămâni, cuplurile vor fi puse în fața unor alegeri dificile. Fiecare interacțiune, apropiere sau ezitare poate schimba dinamica relațiilor, iar publicul va urmări evoluția lor pas cu pas.

Au început filmările

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, a declarat Radu Vâlcan.

Sezonul 2025 al emisiunii a fost marcat de momente tensionate și decizii neașteptate. În finală, cuplurile Marian și Bianca, Teo și Andrei, respectiv Maria și Marius, au discutat cu prezentatorul despre modul în care își doresc să părăsească Insula Iubirii, după experiența intensă trăită în fața camerelor.

Nu toate relațiile au rezistat provocărilor. Ella Vișan și Andrei Lemnaru au părăsit separat insula, iar legăturile formate cu ispitele Andrușca și Teo nu au continuat după filmări. Alte povești au avut evoluții neașteptate: Marius Avram a plecat inițial alături de Oana Monea, însă ulterior s-a împăcat cu soția sa, Maria.

Unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale sezonului trecut a fost cererea în căsătorie făcută de Marian Grozavu Biancăi Dan, un gest care a schimbat complet finalul experienței lor pe insulă.

