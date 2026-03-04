Ce surpriză i-a făcut Cătălin Rizea soției sale Adda, când a împlinit 34 de ani: ”Aș fi pus o piesă compusă de tine”

Solista Adda a împlinit 34 de ani! A fost sărbătoare în familia cântăreței, motiv pentru care, soțul său nu a ratat ocazia de a-i transmite un mesaj emoționant. Cei doi împărtășesc o poveste de dragoste de mai bine de zece ani. De-a lungul timpului, îndrăgostiții și-au exprimat sentimentele public, participând la diferite emisiuni TV care le-au pus la încercare stabilitatea relației.
Cântăreața Adda a celebrat, în urmă cu o zi, împlinirea a 34 de ani. Vedeta se poate considera o femeie împlinită, întrucât are alături un soț care o iubește nespus și, care cu fiecare ocazie, nu ezită să își arate susținerea și iubirea față de ea. Asta s-a întâmplat și ieri, când bărbatul a ținut să îi facă o urare și în mediul online.
Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” nu a scris romane întregi, ci a optat pentru un mesaj scurt, dar concis. Cuvintele alese pe rețelele sociale au o însemnătate aparte pentru cei doi. În mesajul transmis, Cătălin Rizea a făcut aluzie la piesele pe care au dansat și care le-au consolidat relația.
„Azi este despre tine și așa va fi mereu. Noi sigur ne-am întâlnit în viețile trecute și o vom face și în cele următoare. Aș fi pus o piesă compusă de tine, că-s multe despre noi. Dar asta este piesa noastră pe care am dansat în curte, când construiam magazia. La mulți ani, suflet frumos! Te iubesc!”, a scris Cătălin Rizea, pe Instagram.
Adda și Cătălin Rizea au devenit cunoscuți ca un întreg odată cu participarea la emisiunile „Asia Express” și „Power Couple”. Tot atunci, telespectatorii s-au împărțit în două tabere: cei care îi iubesc și cei care nu prea îi agreează.
În ciuda momentelor tensionate prin care au trecut, cei doi au demonstrat că partenerul de viață trebuie să fie o ancoră, mai ales când celălalt este la capătul puterilor. Puși deseori sub presiune, cei doi îndrăgostiți au arătat cât de mult contează să se susțină reciproc.
Cântăreața și Cătălin Rizea s-au cunoscut în anul 2014 și au decis să înceapă viața de la 0. Împreună și-au construit casa visurilor. În urmă cu câteva luni, Adda făcea dezvăluiri despre cât de mult au muncit pentru a obține casa mult râvnită.
„Într-o seară am luat o foaie pe care am desenat cum va arăta casa noastră și studio-ul. În septembrie 2015 ne-am mutat. Într-o casă pe care a construit-o Cătălin cu propriile mâini. Ne-am mutat într-o casă goală, fără mobilă, perdele, pat, bucătărie etc. Cu hainele în cutii și saci. Ne-au ajutat părinții apoi cu tot ce-au putut ca să ne începem viața împreună”, a susținut cântăreața.
CITEȘTE ȘI: Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Scandal uriaș cu Ema și Răzvan Kovacs. Și-a dat afară din casă soțul infidel