Ce surpriză i-a făcut Cătălin Rizea soției sale Adda, când a împlinit 34 de ani: ”Aș fi pus o piesă compusă de tine”

De: Elisa Tîrgovățu 04/03/2026 | 13:06
Solista Adda a împlinit 34 de ani! A fost sărbătoare în familia cântăreței, motiv pentru care, soțul său nu a ratat ocazia de a-i transmite un mesaj emoționant. Cei doi împărtășesc o poveste de dragoste de mai bine de zece ani. De-a lungul timpului, îndrăgostiții și-au exprimat sentimentele public, participând la diferite emisiuni TV care le-au pus la încercare stabilitatea relației.

Cântăreața Adda a celebrat, în urmă cu o zi, împlinirea a 34 de ani. Vedeta se poate considera o femeie împlinită, întrucât are alături un soț care o iubește nespus și, care cu fiecare ocazie, nu ezită să își arate susținerea și iubirea față de ea. Asta s-a întâmplat și ieri, când bărbatul a ținut să îi facă o urare și în mediul online.

Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” nu a scris romane întregi, ci a optat pentru un mesaj scurt, dar concis. Cuvintele alese pe rețelele sociale au o însemnătate aparte pentru cei doi. În mesajul transmis, Cătălin Rizea a făcut aluzie la piesele pe care au dansat și care le-au consolidat relația.

„Azi este despre tine și așa va fi mereu. Noi sigur ne-am întâlnit în viețile trecute și o vom face și în cele următoare. Aș fi pus o piesă compusă de tine, că-s multe despre noi. Dar asta este piesa noastră pe care am dansat în curte, când construiam magazia. La mulți ani, suflet frumos! Te iubesc!”, a scris Cătălin Rizea, pe Instagram.

Împreună din 2014

Adda și Cătălin Rizea au devenit cunoscuți ca un întreg odată cu participarea la emisiunile „Asia Express” și „Power Couple”. Tot atunci, telespectatorii s-au împărțit în două tabere: cei care îi iubesc și cei care nu prea îi agreează.

În ciuda momentelor tensionate prin care au trecut, cei doi au demonstrat că partenerul de viață trebuie să fie o ancoră, mai ales când celălalt este la capătul puterilor. Puși deseori sub presiune, cei doi îndrăgostiți au arătat cât de mult contează să se susțină reciproc.

Cântăreața și Cătălin Rizea s-au cunoscut în anul 2014 și au decis să înceapă viața de la 0. Împreună și-au construit casa visurilor. În urmă cu câteva luni, Adda făcea dezvăluiri despre cât de mult au muncit pentru a obține casa mult râvnită.

„Într-o seară am luat o foaie pe care am desenat cum va arăta casa noastră și studio-ul. În septembrie 2015 ne-am mutat. Într-o casă pe care a construit-o Cătălin cu propriile mâini. Ne-am mutat într-o casă goală, fără mobilă, perdele, pat, bucătărie etc. Cu hainele în cutii și saci. Ne-au ajutat părinții apoi cu tot ce-au putut ca să ne începem viața împreună”, a susținut cântăreața.

