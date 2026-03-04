Acasă » Știri » Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri

De: Iancu Tatiana 04/03/2026 | 14:06
Bogdan Mocanu și Iasmina. sursă - social media.
Iasmina a vorbit, în sfârșit, despre relația care s-a terminat recent cu Bogdan Mocanu! După o perioadă în care au trăit o frumoasă poveste de dragoste, cei doi au ajuns să își spună „adio” definitiv. Chiar dacă se speculează că aceștia au mai avut o separare în trecut, totul părea să fie roz între foștii concurenți ai unei emisiuni de dragoste. Dar, nici de data aceasta nu a fost cu noroc! Aceștia au fost îndrăgiți în mediul online și mereu le arătau fanilor ce activități aveau împreună.

Amândoi au participat la o emisiune în care au vrut să își găsească perechea. Se pare că universul a fost de partea lor pentru o perioadă și i-a adus împreună. Relația lor a fost urmărită de mulți oameni, iar vestea că cei doi au luat-o, din nou, după cum s-a mai speculat, pe drumuri separate, i-a întristat pe urmăritorii lor de pe rețelele de socializare.  Din această cauză, în live-urile și postările celor doi apar mereu întrebări despre motivul despărțirii.

Iasmina a spus lucrurilor pe nume

Iasmina a fost una dintre cele mai apreciate și îndrăgite concurente de la Casa Iubirii. Onestitatea și felul ei de a fi au plasat-o pe aceasta în lumina reflectoarelor, dar i-au și crescut numărul urmăritorilor pe social media. La rândul său, Bogdan a participat la o emisiune care avea același format și a cărei prezentatoare era tot Andreea Mantea. El, în comparație cu Iasmina, mereu s-a afișat mult mai reticent și mai liniștit. Chiar dacă părea că extremele se atrag, realitatea a fost diferită! Iasmina a declarat, pe scurt, de ce ea și fostul ei iubit au renunțat la relație:

De ce nu mai ești cu Bogdan?, a întrebat un internaut în timpul live-ului pe care îl făcea Iasmina pe rețelele sale de socializare.

Pentru că nu ne-am potrivit!, a declarat fosta iubită a lui Bogdan Mocanu.

Ce se întâmplă între Bogdan Mocanu și Iasmina

Bogdan Mocanu a dat de înțeles că motivul ar fi fost tot o presupusă incompatibilitate:

În acest moment pot declara oficial, dacă vrei, că nu mai este cazul să vorbim despre acea poveste de iubire și că nu trebuie neapărat să mai fim asociați. Da, a fost frumos, a fost o relație din care am avut de învățat amândoi, însă nu toți oamenii sunt făcuți să fie împreună, a declarat Bogdan Mocanu într-un interviu.

