S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor

Bogdan Mocanu și iubita lui s-au despărțit! Cei doi au mai trecut printr-o separare în urmă cu câteva luni, iar acum au decis din nou să meargă pe drumuri diferite. Cei doi păreau că au trecut peste acel episod și că trăiesc momente fericite împreună, aniversând chiar în noiembrie opt luni de iubire.

Cele două vedete au mai trecut prin numeroase despărțiri, însă după ultima împăcare au dat impresia că se înțeleg din ce în ce mai bine. Recent, Bogdan Mocanu și Iasmina, care se împăcaseră după câteva săptămâni de separare, s-ar fi despărțit din nou.

Cei care îi urmăresc încă de la începutul relației lor au observat semnele despărțirii, văzând că cei doi și-au dat unfollow reciproc pe rețelele de socializare, iar Bogdan a început să posteze melodii cu mesaje triste. De altfel, într-un live făcut recent pe TikTok, Iasmina nici nu l-a adus în discuție pe Bogdan Mocanu.

Bruneta s-a întors acasă la familia ei, în condițiile în care ea și Bogdan Mocanu locuiau împreună. Iasmina a spus că vrea să meargă în vizită la rudele ei din Brașov și Craiova. Aceasta a fost întrebată cu cine va merge, iar ea a precizat că va pleca împreună cu sora și mama ei.

În urmă cu aproape două luni, Bogdan Mocanu a recunoscut că a existat o perioadă în care el și Iasmina au fost despărțiți. La acel moment, a explicat că a fost o etapă în care au luat decizii importante privind relația lor și a considerat că au trecut cu bine peste acest test împreună.

„A fost o perioadă în care ne-am pus ordine în priorități, în ceea ce privește relația, pentru că a trebuit să ne dăm seama, să ne reamintim că noi suntem actorii principali și că oricine altcineva din jurul nostru poate avea rolul doar de observator și atât. A fost un test pentru relația noastră, un test pe care l-am trecut”, spunea Bogdan Mocanu.

