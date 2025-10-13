Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”

Robert Lele a stârnit, din nou, antipatii după ce a fost provocat în cadrul unei emisiuni tv să spună numele unui artist pe care nu îl place. Manelistul nu s-a sfiit să spună că nu îl suportă deloc pe Jador și că nu are niciun dram de respect în ceea ce-l privește. Reacția artistului nu a întârziat să apară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îl pune la punct pe partenerul de viață al Andrei Voloș. Cântărețul dă de pământ cu Lele și susține că vrea doar să-și facă publicitate. Mai mult, artistul spune că lui îi merge foarte bine, astfel este normal să stârnească antipatii. În interviu a vorbit și despre viața de tătic și noile achiziții: Rolls-Royce-ul de jumătate de milion de euro, dar și terenul pe care l-a cumpărat recent.

Jador este, fără voia lui, protagonistul celui mai nou scandal din showbiz, asta după ce colegul lui de breaslă, Robert Lele a declarat că nu îl suportă deloc. Cântărețul spune că a fost surprins să afle acest lucru, mai ales că el nu are nicio treabă cu manelistul. Nu s-au văzut niciodată, spune Jador, care este de părere că Lele s-a legat de numele lui pentru a crește în vizualizări.

Jador îl pune la punct pe Robert Lele: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”

În conflictul momentului, cântăreţul dă de înțeles că joacă în altă ligă, căci singurii cântăreți cu care acesta s-a întâlnit vreodată la evenimente sunt Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Bogdan de la Ploiești. Așadar, lipsa lui Lele de la evenimentele la care Jador a cântat, denotă pentru artist lipsă de profesionalism.

„Este grea viața de artist că sunt oameni răi, prea mulți oameni răi. Mă refer și la Lele și la alții care au ceva de comentat la adresa mea. Cred că locuiesc cu chirie în capul lui și nu i-am plătit, nu știu. Nu știam că are o antipatie față de mine. Și dacă aș fi știut, oricum nu m-ar fi interesat. Nu am o problemă cu oamenii care nu mă plac, dar faptul că s-a gândit instant la mine, înseamnă că el avea deja ceva cu mine de mult timp.

Dacă lui nu îi place de mine, noi necunoscându-ne, e fix problema lui. Niciodată n-am stat de vorbă la o masă, n ici măcar nu ne-am văzut, nu ne-am întâlnit la evenimente pentru că unde când eu, nu o să cânte Lele în viața lui! Nu are cum. Singurii artiști cu care m-am întâlnit eu la cântări sunt trei: Florin Salam, Tzancă Uraganu și Bogdan de la Ploiești. El are o problemă ceva cu mine. Nu ne-am întâlnit cu Lele la niciun eveniment și nici cu Nicholas Prym că și el a vorbit urât despre mine. A zis de mine și de Culiță că suntem oameni de televiziune, nu avem treabă cu cântatul” , a declarat Jador, în exclusivitate pentru CANCAN.RO .

Așa cum știm, Jador este bun prieten cu Bogdan Mocanu, fostul iubit al Andrei Voloș. Așadar, fanii s-au gândit că poate din cauza prieteniei pe care o are Jador cu fostul iubit al Andrei, actuala parteneră a lui Lele, ar fi motivul antipatiei artistului față de el. Iată ce spune Jador despre acest lucru.

„Eu nu sunt Bogdan, el este cu treaba lui, eu cu a mea. El este cu familia lui, eu sunt cu familia lui,el este prietenul meu, dar nu respirăm același aer.Și nu împărțim aceleași păreri. Este prietenul meu într-adevăr, dar este problema lor, de bărbăția lor. Pe mine nu mă interesează problemele și conflictele dintre ei. Dar nu cred că e, de fapt, Bogdan. Dar asta e un lucru care te macină pe interior și nu e o vibrație bună. Eu nu am treabă cu nimeni, iubesc toți oamenii”, a spus Jador pentru CANCAN.RO.

Jador este conștient că succesul lui stârnește antipatii însă el merge mai departe și încearcă să nu bage în seamă gurile rele. „Nu știu dacă deranjează succesul meu, dar eu nu mă laud. Lucrurile materiale din viața mea nu le-am expus, iar dacă am zis de ceva, am zis că am muncit și m-am străduit”, a mai declarat el.

Artistul a stârnit antipatii și prin prisma noilor achiziții: „Mi-au sărit toți în cap”

Și cu toate că știe că va stârni multe invidii, cântărețul nu s-a putut abține și ne-a vorbit despre noua sa achiziție. Un Rolls-Royce Ghost în valoare de jumătate de milion de euro. Artistul este tare mândru de noua „jucărie” pe care o are doar de patru zile. „Mi-am făcut cadou Rolls-Royce-ul acesta, este un cadou de suflet, după atâta muncă. Nu am personalizat-o și nici nu vreau pentru că nici nu ai voie și oricum îmi place așa mașina. Am cumpărat-o acum patru zile. Am muncit mult în ultima perioadă, am avut concerte în diaspora, cântări, muncă, muncă și iar muncă. Important este că fac ceea ce iubesc ca să pot să îmi permit să-mi întrețin familia, nici nu simt că muncesc. A fost o bucurie a mea, un rezultat al muncii mele și pâmă la urmă sunt un om tânăr care conduce un Rolls-Royce până la urmă! Câți oameni care conduc Rolls-Royce-uri în România din astea noi, nu vechi?! Îi număr pe degete. Am vrut să merg și eu într-o mașină care să-mi placă, știi? Mi-au sărit cu toții în cap, nu știu care este faza”, a spus cântărețul pentru CANCAN.RO.

Știți cum se spune, „câinii latră, ursul merge”, pe acest principiu merge și Jador care își vede de familia pe care și-a format-o cu Oana Ciocan și de băiețelul lor. Cântărețului îi merge foarte bine și, cu toate că face sacrificii când pleacă de acasă pentru cântări, știe că recompensa este mare.

„Viața de tătic este și grea și frumoasă, îmi place să petrec mult timp cu băiețelul meu. În următoarea perioadă o să fac niște piese de șmecherie, o să expun toate lucrurile din viața mea, o să vedeți. Și apropo de noutăți, m-am dus să cumpăr un teren de 5.000 de metri pătrați la Snagov pe care vreau să construiesc o casă. Ne apucăm de șantier în curând”, a declarat Jador.

În zona în care Jador a cumpărat terenul, metrul pătrat ajunge la 300 de euro, dar având în vedere că onorariul său la evenimente este între 10 mii și 25 de mii de euro, putem spune că are balta pește.