Acasă » Exclusiv » Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”

Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”

De: Delina Filip 13/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Robert Lele a stârnit, din nou, antipatii după ce a fost provocat în cadrul unei emisiuni tv să spună numele unui artist pe care nu îl place. Manelistul nu s-a sfiit să spună că nu îl suportă deloc pe Jador și că nu are niciun dram de respect în ceea ce-l privește. Reacția artistului nu a întârziat să apară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îl pune la punct pe partenerul de viață al Andrei Voloș. Cântărețul dă de pământ cu Lele și susține că vrea doar să-și facă publicitate. Mai mult, artistul spune că lui îi merge foarte bine, astfel este normal să stârnească antipatii. În interviu a vorbit și despre viața de tătic și noile achiziții: Rolls-Royce-ul de jumătate de milion de euro, dar și terenul pe care l-a cumpărat recent. 

Jador este, fără voia lui, protagonistul celui mai nou scandal din showbiz, asta după ce colegul lui de breaslă, Robert Lele a declarat că nu îl suportă deloc.  Cântărețul spune că a fost surprins să afle acest lucru, mai ales că el nu are nicio treabă cu manelistul.  Nu s-au văzut niciodată, spune Jador, care este de părere că Lele s-a legat de numele lui pentru a crește în vizualizări.

Jador îl pune la punct pe Robert Lele: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”

În conflictul momentului, cântăreţul dă de înțeles că joacă în altă ligă, căci singurii cântăreți cu care acesta s-a întâlnit vreodată la evenimente sunt Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Bogdan de la Ploiești. Așadar, lipsa lui Lele de la evenimentele la care Jador a cântat, denotă pentru artist lipsă de profesionalism.

„Este grea viața de artist că sunt oameni răi, prea mulți oameni răi. Mă refer și la Lele și la alții care au ceva de comentat la adresa mea. Cred că locuiesc cu chirie în capul lui și nu i-am plătit, nu știu. Nu știam că are o antipatie față de mine. Și dacă aș fi știut, oricum nu m-ar fi interesat. Nu am o problemă cu oamenii care nu mă plac, dar faptul că s-a gândit instant la mine, înseamnă că el avea deja ceva cu mine de mult timp. 

Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile magazinelor din România
Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani,...
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe...
Dacă lui nu îi place de mine, noi necunoscându-ne, e fix problema lui. Niciodată n-am stat de vorbă la o masă, nici măcar nu ne-am văzut, nu ne-am întâlnit la evenimente pentru că unde când eu, nu o să cânte Lele în viața lui! Nu are cum. Singurii artiști cu care m-am întâlnit eu la cântări sunt trei: Florin Salam, Tzancă Uraganu și Bogdan de la Ploiești. El are o problemă ceva cu mine. Nu ne-am întâlnit cu Lele la niciun eveniment și nici cu Nicholas Prym că și el a vorbit urât despre mine. A zis de mine și de Culiță că suntem oameni de televiziune, nu avem treabă cu cântatul”a declarat Jador, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.
După ce Lele a declarat că nu-l suportă, Jador vine cu replica
După ce Lele a declarat că nu-l suportă, Jador vine cu replica

Așa cum știm, Jador este bun prieten cu Bogdan Mocanu, fostul iubit al Andrei Voloș. Așadar, fanii s-au gândit că poate din cauza prieteniei pe care o are Jador cu fostul iubit al Andrei, actuala parteneră a lui Lele, ar fi motivul antipatiei artistului față de el. Iată ce spune Jador despre acest lucru.

„Eu nu sunt Bogdan, el este cu treaba lui, eu cu a mea. El este cu familia lui, eu sunt cu familia lui,el este prietenul meu, dar nu respirăm același aer.Și nu împărțim aceleași păreri. Este prietenul meu într-adevăr, dar este problema lor, de bărbăția lor. Pe mine nu mă interesează problemele și conflictele dintre ei. Dar nu cred că e, de fapt, Bogdan. Dar asta e un lucru care te macină pe interior și nu e o vibrație bună. Eu nu am treabă cu nimeni, iubesc toți oamenii”, a spus Jador pentru CANCAN.RO

Jador este conștient că succesul lui stârnește antipatii însă el merge mai departe și încearcă să nu bage în seamă gurile rele. „Nu știu dacă deranjează succesul meu, dar eu nu mă laud. Lucrurile materiale din viața mea nu le-am expus, iar dacă am zis de ceva, am zis că am muncit și m-am străduit”, a mai declarat el. 

Artistul a stârnit antipatii și prin prisma noilor achiziții: „Mi-au sărit toți în cap”

Și cu toate că știe că va stârni multe invidii, cântărețul nu s-a putut abține și ne-a vorbit despre noua sa achiziție. Un Rolls-Royce Ghost în valoare de jumătate de milion de euro. Artistul este tare mândru de noua „jucărie” pe care o are doar de patru zile.

„Mi-am făcut cadou Rolls-Royce-ul acesta, este un cadou de suflet, după atâta muncă. Nu am personalizat-o și nici nu vreau pentru că nici nu ai voie și oricum îmi place așa mașina. Am cumpărat-o acum patru zile. Am muncit mult în ultima perioadă, am avut concerte în diaspora, cântări, muncă, muncă și iar muncă. Important este că fac ceea ce iubesc ca să pot să îmi permit să-mi întrețin familia, nici nu simt că muncesc.

A fost o bucurie a mea, un rezultat al muncii mele și pâmă la urmă sunt un om tânăr care conduce un Rolls-Royce până la urmă! Câți oameni care conduc Rolls-Royce-uri în România din astea noi, nu vechi?! Îi număr pe degete. Am vrut să merg și eu într-o mașină care să-mi placă, știi? Mi-au sărit cu toții în cap, nu știu care este faza”, a spus cântărețul pentru CANCAN.RO

Jador și-a cumpărat un Rolls-Royce Ghost de jumătate de milion de euro
Jador și-a cumpărat un Rolls-Royce Ghost de jumătate de milion de euro

Știți cum se spune, „câinii latră, ursul merge”, pe acest principiu merge și Jador care își vede de familia pe care și-a format-o cu Oana Ciocan și de băiețelul lor. Cântărețului îi merge foarte bine și, cu toate că face sacrificii când pleacă de acasă pentru cântări, știe că recompensa este mare.

„Viața de tătic este și grea și frumoasă, îmi place să petrec mult timp cu băiețelul meu. În următoarea perioadă o să fac niște piese de șmecherie, o să expun toate lucrurile din viața mea, o să vedeți. Și apropo de noutăți, m-am dus să cumpăr un teren de 5.000 de metri pătrați la Snagov pe care vreau să construiesc o casă. Ne apucăm de șantier în curând”a declarat Jador. 

În zona în care Jador a cumpărat terenul, metrul pătrat ajunge la 300 de euro, dar având în vedere că onorariul său la evenimente este între 10 mii și 25 de mii de euro, putem spune că are balta pește.

Tags:
Iți recomandăm
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Exclusiv
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!
Exclusiv
Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar…
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din...
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Gandul.ro
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Momentul cumplit în care o mamă și copilul ei sunt spulberați de șoferul unui BMW
Adevarul
Momentul cumplit în care o mamă și copilul ei sunt spulberați de șoferul...
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o...
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Parteneri
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi...
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi 24
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe o trecere de pietoni din București. Mesajul postat de șofer, chiar înainte de tragedie
kanald.ro
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață:
kfetele.ro
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la...
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
go4it.ro
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi...
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez....
Reguli la bloc în România. Președintele și administratorul de bloc sunt obligați să contribuie. Legea nu-i scutește
Capital.ro
Reguli la bloc în România. Președintele și administratorul de bloc sunt obligați să contribuie. Legea...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Go4Games
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Ajutoare de încălzire 2025-2026. Calendarul de depunere a dosarelor și categoriile de beneficiari eligibili
Capital.ro
Ajutoare de încălzire 2025-2026. Calendarul de depunere a dosarelor și categoriile de beneficiari eligibili
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
evz.ro
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele...
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
Gandul.ro
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de...
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
as.ro
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador:
radioimpuls.ro
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să...
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii
Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, ...
Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!
Ilie Năstase şi Ioana au închis partajul: „Am plâns…”
Ilie Năstase şi Ioana au închis partajul: „Am plâns…”
Cum arată Carmen Grebenișan, după opt zile de la naștere. Influencerița a postat primele imagini ...
Cum arată Carmen Grebenișan, după opt zile de la naștere. Influencerița a postat primele imagini cu corpul ei
Cătălin Bordea a taxat-o pe fosta Olga Barcari, la Asia Express 2025: ”Nu mai țipa că mă duci ...
Cătălin Bordea a taxat-o pe fosta Olga Barcari, la Asia Express 2025: ”Nu mai țipa că mă duci cu gândul în altă parte”
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de ...
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de tragedie
Vezi toate știrile
×