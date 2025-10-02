L-am prins pe Lele cu mâța-n sac! Imagini șocante cu manelistul, în ambulanță. Și-a alarmat fanii, dar totul a fost doar o STRATEGIE pentru vizualizări

Robert Lele șochează pe toată lumea! CANCAN.RO are imagini de-a dreptul cutremurătoare cu artistul, care pare să fi fost implicat într-un accident de mașină, în Ștefănești. Spunem „pare” deoarece dacă la început fotografiile ar putea înspăimânta pe oricine, adevărul este, de fapt, altul. Iată cum încearcă manelistul să-și promoveze, probabil, cel mai nou videoclip. Ce-i drept, e o strategie de marketing smart. Asta dacă ar exista și un dram de sinceritate care să însoțească această strategie, iar urmăritorii săi ar putea aprecia arta din spatele imaginilor, fără să își facă mii de griji că artistul lor preferat a fost la un pas de tragedie. Toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Lele este pe val, scoate piesă după piesă, iar fanii fredonează refrenele catchy. Însă și concurența e mare, așa că artiștii noștri trebuie să născocească tot felul de situații și povești care să stârnească șocul. Nu este nici primul, și cu siguranță nu va fi nici ultimul care apelează la astfel de tactici, în speranța că cifrele vor exploda iar videoclipurile se vor viraliza. Cu toate acestea, care este limita? Aparent, niciuna!

Cel puțin în cazul lui Lele, care a băgat groaza în trecători, și deopotrivă în fanii care au asistat la niște scene incredibile. Artistul, pe o targă, într-o ambulanță, resuscitat de un echipaj medical. Lângă, o mașină cu parbrizul distrus, prin care se zărea o domnișoară care părea rănită. Adevărul? Nu e undeva la mijloc, ci chiar la Lele, care a fost și contactat de reporterii CANCAN.RO și a încercat să „se scoată”.

Lele, protagonistul unor imagini șocante

Nimeni nu poate contesta ori judeca modul în care un artist își alege parcursul carierei. Fiecare cu ce-i place, cu ce poate și cu ce consideră că va prinde. Așa a făcut și Lele de data aceasta, când el și probabil, echipa lui, au considerat că un accident fake este calea către boom-ul cel mare! La vederea imaginilor, bineînțeles că toți s-au speriat, și așa cum vă spuneam, noi l-am și contactat pe manelist, care a răspuns la telefon. Puțin probabil ca cineva să fie apt să vorbească atât de bine la capătul celălalt al firului, dacă în urmă cu foarte puțin timp ar fi fost în stare critică, resuscitat, cu un guler cervical. Credeți că a recunoscut că imaginile erau, de fapt, de la filmări? Nicidecum. A „mers pe burtă”, cum s-ar spune și a lăsat să se înțeleagă că ar fi fost victima unui accident grav.

Nu aș vrea să dau mai multe detalii acum, vorbim mâine. Nu pot să dau nicio declarație acum, sunați-mă mâine, vă rog. Suntem ok, acum suntem bine, a declarat Lele.

Acum, mai există niște aspecte în această poveste, care, din nou, ne dau cu virgulă. Mai exact, faptul că Andra Volos postase un story pe Instagram înainte cu câteva ore de a-l contacta noi pe soțul ei, iar imediat după ce am vorbit cu el la telefon, șatena a șters rapid postarea. Curios, nu? De altfel, în imaginile postate de un trecător care a „mușcat momeala”, de la fața locului, apare pe fundal un bărbat care era cu zâmbetul până la urechi. Râde cineva în astfel de situații, ca martor la o nenorocire de genul acesta? Cu siguranță, nu. Ca să fim totuși siguri, am contactat și organele abilitate din județul Ilfov, care ne-au confirmat că nu a existat niciun apel la 112, care să sesizeze vreun accident rutier în Ștefănești. În final, nu ar mai fi nimic de adăugat decât…la cât mai multe vizualizări, Lele!

CITEȘTE ȘI: El e coșmarul maneliștilor: Ștoacă îi ”arde” pe unde-i prinde! Lele, Alex Botea, Norocel și Adriano au viață grea cu interlopul

NU RATA: Andra Volos și Robert Lele trebuiau să se căsătorească astăzi! Motivul pentru care au anulat totul și nu au mai ajuns în fața altarului

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.