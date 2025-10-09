Acasă » Știri » Jador și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe! Ce bijuterie pe 4 roți și-a cumpărat: ”Sunt cel mai tânăr proprietar”

De: Alina Drăgan 09/10/2025 | 22:32
Jador, cel mai tânăr proprietar de Rolls Royce din România /Foto: Instagram
Jador este în culmea fericirii, după ani de muncă, a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri. Artistul și-a cumpărat mașina pe care de multă vreme și-o dorea. Este vorba despre un bolid de lux, pentru care a scos foarte mulți bani din buzunar. Ce bolid se află acum în garajul artistului?

Jador pare că se află în cea mai bună perioadă din viața sa. În plan personal, totul îi merge foarte bine. Artistul a devenit tătic, iar asta i-a adus o mare bucurie. Pe de cealaltă parte, în plan profesional, cântărețul o duce bine, având numeroase concert. Ei bine, după atâta muncă, se pare că Jador a reușit și să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri.

Jador, cel mai tânăr proprietar de Rolls Royce din România

Recent, Jador și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Acestea le-a prezentat tuturor noua sa mașină. Este vorba de un bolid de lux, pe care puțini îl dețin. Mai exact, artistul a devenit proprietarul unui Rolls Royce. Mai mult, se pare că este cel mai tânăr proprietar din România.

Jador le-a prezentat fanilor noua achiziție și s-a arătat cât se poate de încântat. Acesta a mărturisit că mereu a visat la o altfel de mașină, iar acum dorința i-a devenit realitate. Artistul a mai precizat că putea să își achiziționeze bolidul de mult, însă a pus alte lucruri în prim plan și abia acum a venit rândul mașinii. Prețul pentru un astfel de bolid pornește de la 475.000 de euro și poate ajunge și la peste 480.000 de euro, în funcție de anul de fabricație și dotări.

Jador, cel mai tânăr proprietar de Rolls Royce din România /Foto: Instagram

Deși este extrem de bucuros de achiziția făcută, Jador și-a asigurat fanii că nu pune mare preț pe bolid și că achiziționare lui nu o să îl schimbe. Chiar dacă acum se plimbă în Rolls Royce, cântărețul spune că o să rămână același om, simplu și modeste, care nu o să uite de unde a plecat.

„Sunt cel mai tânăr proprietar de Rolls din România. Dar să ne înțelegem — e doar o mașină. Un fier frumos, da, dar tot un fier rămâne. Nu am luat-o ca să impresionez pe nimeni și nici pentru aparențe. Puteam să o iau de mult, dar am vrut să o fac atunci când am simțit eu că e momentul.

Am luat-o pentru că îmi place, pentru că iubesc mașinile și pentru că Rolls-ul ăsta mă reprezintă. Mi-am dorit mereu o mașină cool — la început visam la un Passat, acum am un Rolls. Dar să fie clar: mașina nu schimbă omul.

Sunt același. Cu aceleași glume, aceeași energie, aceeași poftă de viață. Nu mă definește logo-ul de pe volan, mă definesc alegerile și munca mea. Rolls-ul e doar o poveste pe care mi-am scris-o singur — una pe roți”, a fost mesajul transmis de Jador.

