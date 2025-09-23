Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare

Jador și Oana Ciocan se pregătesc de viața de familie și vor să facă schimbări importante în viața lor. Cei doi au achiziționat o locuință nouă și vor să se mute curând. Artistul a împărtășit deja primele imagini cu noua casă care se află în renovări.

Cei doi și-au îndeplinit încă un vis. Jador și Oana și-au dorit mereu să locuiască la casă și să aibă curte, iar acum se apropie cu pași repezi de acest moment. Ei și-au cumpărat o casă și urmează să se mute alături de băiețelul lor, Avraam.

Jador și Oana și-au cumpărat casă

Jador și Oana trăiesc unele dintre cele mai fericite clipe împreună. După ce au devenit părinți, cei doi se apropie din ce în ce mai mult de împlinirea unui alt vis. Mai mult, cei doi au petrecut momente minunate alături de familie recent, atunci când l-au botezat pe micuțul Avraam.

La doar câteva zile după marele eveniment, artistul a făcut anunțul: se va muta curând în noua lui casă alături de Oana și Avraam. Jador a achiziționat o casă care necesită renovări și care se află în plin proces de modificare. Curând, cei trei vor numi acest loc „acasă”, iar el a postat deja primele imagini pentru fanii săi și le-a arătat în ce stadiu se află locuința acum.

”Ne-am luat o căsuță pentru noi și, mai ales, pentru bebe!❤️ Vă aștept la mine la grătar🤣 În sfârșit o să stăm la curte. ”, a spus Jador.

După cum vă spuneam, Jador și Oana trec prin una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Recent, cei doi și-au botezat micuțul. Marele eveniment s-a desfășurat în taină, artistul preferând să țină acest moment departe de ochii curioșior.

”12.09. O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat.Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, un copil pe care l-am visat, dorit și iubit dinainte să existe”, a scris Oana Ciocan pe Instagram.

