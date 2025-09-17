Oana Ciocan și Jador și-au botezat fiul! Primele imagini de la creștinarea lui Avraam

A fost o zi importantă pe Jador! Celebrul manelist și soția sa, Oana Ciocan, și-au creștinat băiețelul. Micuțul Avraam a primit taina botezului, iar întreaga familie i-a fost alături la acest moment special.

După mai multe relații controversate, Jador și-a găsit într-un final liniștea alături de Oana Ciocan. Cei doi și-au întemeiat o familia și sunt foarte fericiți împreună. În data de 4 iunie, celebrul manelist și soția sa au devenit părinți pentru prima dată. Băiețelul lor, Avraam, a venit pe lume, iar totul a căpătat un alt sens, așa cum a spus chiar manelistul. Acum, la mai bine de trei luni de la acel moment, micuțul a fost creștinat.

Jador, mesaj special după ce și-a botezat fiul

În urmă cu puțin timp, Jador a făcut o postare în mediul online prin care și-a anunțat fanii că fiul său a fost creștinat. Botezul a avut loc în data de 12 septembrie, iar cântărețul a preferat să țină totul ascuns și să se bucure de acele momente speciale doar cu familia și prietenii apropiați.

Celebrul manelist a publicat mai multe imagini de la eveniment. În fotografii apar atât părinții lui Jador, cât și nașii – Cătălin Moroșanu și soția sa. Pozele au fost însoțite de un mesaj emoționant scris de artist.

„O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiei noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu. Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel. Și, mai presus de toate, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, un copil pe care L-am visat, dorit și iubit dinainte să existe. Iar vouă, tuturor celor care ne-ați trimis gânduri bune și v-ați bucurat alături de noi, vă trimitem recunoștința noastră”, a scris Jador pe Facebook.

De când a devenit tată, viața lui Jador s-a schimbat foarte mult. Cântărețul și soția lui sunt extrem de fericiți și nu ratează nicio ocazie să își exprime public bucuria.

„Două luni de fericire, două stele în ochii tăi, ești comoara noastră vie, visul dulce dintre noi. Să crești blând, iubit, voinic, cu inima de curcubeu. La mulți ani, pui drag de soare, suflet drag din trupul meu!”, a scris Oana Ciocan pe Instagram.

Citește și: Finul lui Nuțu Cămătaru i-a ”capsat”! Scandal în buricul Capitalei! Jador și prietenul lui, luați pe sus de interlop