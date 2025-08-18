Finul lui Nuțu Cămătaru i-a ”capsat”! Scandal în buricul Capitalei! Jador și prietenul lui, luați pe sus de interlop

Scandal fără precedent pe o stradă din Capitală! Victime: Jador și prietenul lui! Presupusul agresor: un celebru interlop, fin al lui Nuțu Cămătaru, implicat de-a lungul timpului în mai multe scandaluri penale și acte de violență sângeroase. Totul s-a petrecut sub privirile trecătorilor terifiați. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate!

Numai de probleme a avut parte Jador! Cântărețul, care a devenit tată în urmă cu două luni, părea că a lăsat deoparte viața de huzur și problemele, și s-a axat pe familie. Doar că, recent a fost implicat într-un scandal uriaș! Artistul, însoțit de un prieten au fost atacați în plină stradă.

Jador și prietenul lui, atacați în trafic de un interlop periculos

Ziua părea să fi început liniștit pentru cântărețul Jador. Se întâlnise cu un amic cu care avea câteva lucruri de rezolvat. S-au urcat în mașină și i-au dat bice până la un moment dat, când, din cauza unei neatenții, prietenul artistului era să o facă lată! Mai exact, bărbatul era la un pas să facă accident cu un autoturism. La volanul celeilalte mașini se afla un interlop periculos! De aici până la un scandal uriaș în stradă, amenințări și lovituri nu a mai fost decât un pas!

Din fericire accidentul a fost evitat, doar că, din cauza sperieturii, bărbatul de la volanul mașinii peste care era să dea amicul lui Jador, nimeni altul decât Alexandru Stoica, zis Aticu, s-a dat jos din mașină și s-a dus glonț către cei doi. Sursele CANCAN.RO susțin că finul lui Nuțu Cămătaru i-ar fi înjurat, amenințat și i-ar fi dat o palmă șoferului. Nervos din cale afară, bărbatul a dat cu pumnul în geamul de pe partea dreaptă, acolo unde se afla Jador. Imediat după incident, fostul concurent Survivor și amicul lui ar fi mers la secția de poliție pentru a depune plângere penală.

Finul lui Nuțu Cămătaru, implicat în numeroase scandaluri

Plângerea penală pe care Jador și prietenul ar fi făcut-o ar putea cântări greu la dosarul interlopului Aticu. Spunem asta pentru că bărbatul a mai fost închis tot pentru fapte de violență, tot din cauza unei recidive. Interlopul Aticu a fost eliberat din închisoare recent după ce și-a ispășit o pedeapsă primită în urma unui act de violență extremă. Finul lui Nuțu Cămătaru a bătut crunt în urmă cu un an și jumătate un bărbat în vârstă de 54 de ani pe o stradă din Sectroul 5 al Capitalei. Aticu se afla în acel moment sub control judiciar într-un alt dosar care ținea tot de violență. Așadar, este posibil ca în urma acestui nou act de violență, Aticu să revină după gratii.

