Iubita celebrului interlop rupe tăcerea, la două săptămâni după ce a fost bătută: ”Bătăi, palme, vorbe urâte, înjosiri! Nu mai duc!” Îi face praf familia și prietenii

Alexandru Stoica, interlopul cunoscut drept Aticu, ajungea la Poliție, după ce concubina l-a reclamat că a bătut-o. Iată că, după o perioadă în care a păstrat tăcerea, femeia a decis că e timpul ca rudele și apropiații interlopului să afle adevărul. Viața ei alături de Aticu a fost, din câte spune, un calvar. Iar denunțul l-a făcut nu pentru a-l băga la închisoare, ci pentru că altă soluție să scape de situația chinuitoare nu a găsit.

Iubita lui Aticu, cel care a fost implicat în mai multe acte de violență (Vezi AICI bătaia de la Tărtășești și AICI împușcăturile de la Chiajna, unde era cu Bebino) a decis că este timpul să povestească totul. De la bătăile permanente la care spune că a fost supusă și pornite din orice ceartă minoră, până la jignirile care i s-au adus sau situațiile în care a fost înjosită de interlopul alături de care a vrut să întemeieze o familie.

Concubina interlopului Aticu rupe tăcerea, după bătaie: ”Nu știți ce s-a întâmplat!”

Mai mult, femeia spune că a fost pusă la zid de familia și de prietenii lui, care o acuză că a vrut să-l bage în pușcărie.

”Nu ați fost acolo, nu a fost nimeni acolo, în afară de mine și de el. Nu aveți de unde să știți cum am trăit eu cu omul ăsta. Vă dați cu părerea în necunoștință de cauză. Vedeți din exterior și postați anumite chestii care nu sunt adevărate. Cum ar fi: că și-a pus inima pe tavă pentru o femeie, iar femeia aia l-a băgat la pușcărie. Când a fost la pușcărie, mulți dintre voi nu ați fost acolo, mulți dintre voi nu ați venit să-i întindeți o mână de ajutor. Și familia, în special familia, nu a fost acolo.

L-am căutat, în fiecare mandat pe care l-a avut în acești trei ani, m-am dus, l-am susținut, nu am greșit față de omul ăsta.

Veniți acum să aruncați cu pietre, fără să știți ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat! Poate nici nu vă interesează subiectul ăsta, de ce a ajuns să mă lovească, vă interesează doar că eu l-am băgat la pușcărie.

Când nu ai pe nimeni, ca femeie, pe lumea asta, cineva care să vină să-l tragă de ureche după ce te-a lovit… Dacă tu singură, ca femeie, ai doar un om în viață, pe el, îl vezi totul tău, e lumea ta și faci orice pentru omul ăla. Dacă omul ăla îți dă în cap, pe cine mai ai pe lume asta? Pe nimeni, nu? Atunci dacă tu ajungi să-mi dai în cap mie, când eu nu am niciun fel de apărare față de tine, la o sută și ceva de kg ale tale… Dai într-o femeie de 60 de kg, te mai poți numi bărbat?

L-am iertat de nenumărate ori, am trecut cu vederea peste multe, bătăi, palme, vorbe urâte, înjoseli, pentru că am vrut să am o familie. Nu a fost să fie! Dacă am ajuns să fac gestul ăsta a fost pentru că nu am avut de ales. Am vrut să înțeleagă că e stop și că eu nu mai pot să duc luptele astea gratuite și bătăile nenumărate fără motiv. De la o simplă ceartă, de la o simplă discuție să ajungi să lovești o femeie cu atâta ură, cu atâta dușmănie, iar apoi să ai pretenția ca femeia aia să nu-ți facă rău? Cu toate că nu mi-am dorit să se ducă la pușcărie! Mi-am dorit, pur și simplu, să am liniște.

Încetați să mai dați cu pietre, că fiecare știe ce are în casa lui, fiecare știe cum a trăit! Acum nu mai e Cristina proasta, să stea după el, să-i facă toate poftele. Lăsați-mă-n pace!”, și-a strigat concubina nemulțumirea, într-un video pe TikTok.

