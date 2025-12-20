Erika Kirk anunță că îl susține pe JD Vance pentru viitoarele alegeri

Prezentă la evenimentul de deschidere al conferinței AmericaFest a Turning Point USA, Erika Kirk, CEO al influentei organizații conservatoare, l-a susținut pe vicepreședintele JD Vance pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2028.

Văduva lui Charlie Kirk a declarat că își dorește ca Vance să devină președinte al Statelor Unite după ce Donald Trump își va încheia mandatul, în 2028.

„Vom face ca prietenul soțului meu, JD Vance, să fie ales al 48-lea președinte în cel mai răsunător mod posibil”, a declarat Erika Kirk, în timp ce mulțimea a izbucnit în aplauze.

Erika Kirk și-a declarat susținerea pentru JD Vance

Vance nu a indicat public dacă intenționează să candideze la președinție, dar este de așteptat ca acesta să ia o decizie după alegerile intermediare din 2026. Totuși, o susținere timpurie din partea unui grup conservator puternic, care a contribuit la convingerea tinerilor alegători în 2024, pentru candidatura Trump-Vance, subliniază statura sa tot mai mare în cadrul mișcării și ar avea o influență semnificativă într-o viitoare campanie, scrie CBS.

Vicepreședintele urmează să se adreseze duminică participanților la conferință. Conferința anuală Turning Point USA are loc la Phoenix. La o săptămână după ce soțul ei, Charlie Kirk, a fost asasinat în timpul unui eveniment universitar din Utah, Erika Kirk a fost numită CEO al organizației conservatoare Turning Point USA.

Decizia a fost luată în unanimitate de consiliul de administrație, care a amintit că fondatorul grupului își exprimase dorința ca soția lui să-i continue munca.

Erika Kirk a promis public, la scurt timp după moartea soțului, că va transforma Turning Point USA „în cel mai mare lucru pe care l-a văzut vreodată această națiune”.

Charlie Kirk, care a fondat Turning Point USA în 2012, a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale conservatorilor americani, mobilizând tinerii alegători republicani și construind o rețea de capitole pe campusuri universitare din toată țara. Relația dintre el și Erika, aparent perfectă, s-a încheiat violent, atunci când, în septembrie 2024, Charlie Kirk a fost asasinat, în timpul unui eveniment din turneul său The American Comeback, la Universitatea Utah Valley. Charlie avea 31 de ani. Suspectul, Tyler Robinson, rămâne în arest după ce a fost acuzat de crimă.

CITEȘTE ȘI:

Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?

Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk