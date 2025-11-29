Speculații de amantlâc la nivel înalt! JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk: ”Cea mai perfectă poveste”

Se fac speculații de amantlâc la nivel înalt. JD Vance este acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk. Zvonurile vin și în contextul în care se sugerează că un divorț ar putea să fie benefic pentru cariera politică a lui Vance.

Ipoteza divorțului a fost lansată de fosta prezentatoare MSNBC, Joy Reid. Aceasta s-a întrebat dacă vicepreședintele JD Vance s-a gândit vreodată să-și părăsească soția, Usha, care este indo-americană, pentru văduva lui Charlie Kirk, Erika, pentru a atrage votanții MAGA.

Într-o apariție recentă în podcastul „I’ve Had It”, Joy Reid a spus că scenariul divorțului „ar fi cea mai perfectă poveste”, sugerând că Vance nu ar avea priză la electoratul MAGA, ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2028, deoarece soția sa este indo-americană.

JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk

Deși JD Vance este considerat favorit pentru nominalizarea republicană din 2028, Joy Reid spune că acesta nu ar fi, de fapt, acceptat de votanții MAGA.

„Nu pot avea drept succesor MAGA pe tipul cu soția hindușă și brunetă. Sunt și naționaliști creștini. Așa ceva n-are cum să meargă. De aceea își aruncă soția sub autobuz. Biata Usha! Sau poate e și ea parte din joc”, a spus Joy Reid.

De asemenea, speculațiile divorțului sunt alimentate și de aproprierile dintre JD Vance și Erika Kirk. Cei doi sunt tot mai des surprinși împreună și nu se sfiesc să aibă apropieri și îmbrățișări publice.

De asemenea, Joy Reid a sugerat și ideea că un divorț ar putea fi benefic pentru cariera politică a lui JD Vance și că poate chiar soția lui ar sprijini o astfel de mișcare.

„N-ar fi basmul perfect, un basm MAGA, dacă el ar realiza în sfârșit că are nevoie de o regină albă în locul acestei hindușe ?”, a mai spus Joy Ried.

Mai mult, ipoteza divorțului a fost alimentată și de Usha Vance, care a fost văzută fără verighetă. Ea a vizitat Camp Lejeune, o bază militară de antrenament din Jacksonville, Carolina de Nord, alături de Prima Doamnă Melania Trump. După publicarea fotografiilor din timpul vizitei, internauții au observat imediat că Usha nu purta verigheta.

