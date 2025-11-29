Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Speculații de amantlâc la nivel înalt! JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk: ”Cea mai perfectă poveste”

Speculații de amantlâc la nivel înalt! JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk: ”Cea mai perfectă poveste”

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 08:39
Speculații de amantlâc la nivel înalt! JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk: ”Cea mai perfectă poveste”
JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk /Foto: Profimedia

Se fac speculații de amantlâc la nivel înalt. JD Vance este acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk. Zvonurile vin și în contextul în care se sugerează că un divorț ar putea să fie benefic pentru cariera politică a lui Vance.

Ipoteza divorțului a fost lansată de fosta prezentatoare MSNBC, Joy Reid. Aceasta s-a întrebat dacă vicepreședintele JD Vance s-a gândit vreodată să-și părăsească soția, Usha, care este indo-americană, pentru văduva lui Charlie Kirk, Erika, pentru a atrage votanții MAGA.

Într-o apariție recentă în podcastul „I’ve Had It”, Joy Reid a spus că scenariul divorțului „ar fi cea mai perfectă poveste”, sugerând că Vance nu ar avea priză la electoratul MAGA, ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2028, deoarece soția sa este indo-americană.

Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre...
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra...

JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk

Deși JD Vance este considerat favorit pentru nominalizarea republicană din 2028, Joy Reid spune că acesta nu ar fi, de fapt, acceptat de votanții MAGA.

„Nu pot avea drept succesor MAGA pe tipul cu soția hindușă și brunetă. Sunt și naționaliști creștini. Așa ceva n-are cum să meargă. De aceea își aruncă soția sub autobuz. Biata Usha! Sau poate e și ea parte din joc”, a spus Joy Reid.

De asemenea, speculațiile divorțului sunt alimentate și de aproprierile dintre JD Vance și Erika Kirk. Cei doi sunt tot mai des surprinși împreună și nu se sfiesc să aibă apropieri și îmbrățișări publice.

JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk /Foto: Profimedia

De asemenea, Joy Reid a sugerat și ideea că un divorț ar putea fi benefic pentru cariera politică a lui JD Vance și că poate chiar soția lui ar sprijini o astfel de mișcare.

„N-ar fi basmul perfect, un basm MAGA, dacă el ar realiza în sfârșit că are nevoie de o regină albă în locul acestei hindușe ?”, a mai spus Joy Ried.

Mai mult, ipoteza divorțului a fost alimentată și de Usha Vance, care a fost văzută fără verighetă. Ea a vizitat Camp Lejeune, o bază militară de antrenament din Jacksonville, Carolina de Nord, alături de Prima Doamnă Melania Trump. După publicarea fotografiilor din timpul vizitei, internauții au observat imediat că Usha nu purta verigheta.

Legătura secretă dintre Erika Kirk și România. Motivul pentru care a venit aici în repetate rânduri a fost dezvăluit

Divorț inevitabil: omul președintelui, în centrul unei furtuni amoroase!? Primele declarații după ce soția lui a apărut fără verighetă

Tags:
Iți recomandăm
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul
Showbiz internațional
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Showbiz internațional
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Gandul.ro
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Digi 24
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
Digi24
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Gandul.ro
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn. Te vor ajuta să dormi
Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn. Te vor ajuta să dormi
Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii ...
Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo
Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă
Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă
BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt
BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt
Cele 3 zodii care își vor rescrie destinul! Se întâmplă de pe 1 decembrie 2025
Cele 3 zodii care își vor rescrie destinul! Se întâmplă de pe 1 decembrie 2025
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând ...
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos
Vezi toate știrile
×