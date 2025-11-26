Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » „A fost Charlie”. Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei, în noaptea în care a fost ucis

„A fost Charlie”. Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei, în noaptea în care a fost ucis

De: Alina Drăgan 26/11/2025 | 09:07
„A fost Charlie”. Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei, în noaptea în care a fost ucis
Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei /Foto: Profimedia

Au trecut mai bine de două luni de când Charlie Kirk a fost ucis în timpul unui discurs susținut la Universitatea din Utah. Acum, văduva acestuia, Erika, a vorbit despre ziua fatidică și despre semnul pe care l-a primit de la soțul său la doar câteva ore după ce acesta s-a stins din viață.

Erika Kirk (37 de ani) s-a alăturat lui Megyn Kelly pe scenă, în Glendale, Arizona, sâmbătă, 22 noiembrie, pentru ultima oprire a turneului live The Megyn Kelly Show. În timpul discuției Kelly a întrebat-o dacă a primit vreun semn de la regretatul ei soț. Răspunsul blondinei a fost unul afirmativ și a precizat că primul semn a venit chiar la doar câteva ore după ce Charlie Kirk a murit.

Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei

Înainte de a vorbi despre semnele primite de la Charlie Kirk, Erika a vorbit puțin despre relația lor, dezvăluind o poveste de pe vremea când numai ce își cunoscuse soțul. Aceasta a povestit despre semnul particular pe care Charlie Kirk îl aducea aproape oriunde mergea.

„Este atât de interesant… Când am început să ne întâlnim, asta e ceva personal, dar o împărtășesc doar pentru că poate va fi un semn pentru tine că Charlie e cu mine în anumite momente. Când am început să ne întâlnim, într-o seară mergeam spre cină, și se întâmpla des, luminile începeau să pâlpâie și el se uita în sus la lumină și spunea: «Știi, e atât de ciudat. Mi se întâmplă des.» Iar eu eram: «Serios?»

Așa că pe tot parcursul relației și căsniciei noastre, de fiecare dată când eram într-o cameră și o lumină începea să pâlpâie, el doar se uita la mine și îmi făcea cu ochiul. Era chestia noastră. E ceva legat de frecvență”, a mărturisit Erika Kirk.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Ei bine, exact acest pâlpâit de lumini a fost semnul pe care Erika Kirk l-a primit la doar câteva ore după ce soțul ei s-a stins din viață. Aceasta a povestit că în noaptea fatidică lumina din camera sa de hotel a pâlpâit încontinuu. Văzând asta, Erika a știu că soțul ei este acolo cu ea și că o veghează.

„Și în noaptea aceea, când s-a întâmplat totul, eram în Utah, într-o cameră de hotel, singură, în partea de dormitor, și lumina din baie era aprinsă, și a fost ca o lumină stroboscopică toată noaptea.

O parte din mine nu putea dormi din cauza luminii stroboscopice. Alta nu putea dormi pentru că lumea mea tocmai se prăbușise. Și cealaltă parte nu putea dormi pentru că simțeam: «Iubire, te simt. Știu că ești aici.»”, a povestit Erika Kirk.

Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți

Legătura secretă dintre Erika Kirk și România. Motivul pentru care a venit aici în repetate rânduri a fost dezvăluit

Tags:
Iți recomandăm
Cum a supraviețuit Vladimir Putin unei tentative de asasinat cu agenți neurotoxici. S-a întâmplat chiar înainte de discuția cu Donald Trump
Showbiz internațional
Cum a supraviețuit Vladimir Putin unei tentative de asasinat cu agenți neurotoxici. S-a întâmplat chiar înainte de discuția…
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Showbiz internațional
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce…
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Adevarul
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul...
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune
Digi 24
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei....
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în Germania! O româncă, ucisă într-un hotel din Olching
Tragedie în Germania! O româncă, ucisă într-un hotel din Olching
Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu
Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu
Fostul căpitan al naționalei, divorț cu scandal! Se luptă cu soția pe avere
Fostul căpitan al naționalei, divorț cu scandal! Se luptă cu soția pe avere
Emma Răducanu iubește din nou! L-a părăsit pe milionar și s-a cuplat cu altul
Emma Răducanu iubește din nou! L-a părăsit pe milionar și s-a cuplat cu altul
Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în ...
Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în cel mult 5 secunde
BANCUL ZILEI | „Gheorghe, câte cămăși aveai pe timpul lui Ceaușescu?”
BANCUL ZILEI | „Gheorghe, câte cămăși aveai pe timpul lui Ceaușescu?”
Vezi toate știrile
×