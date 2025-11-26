„A fost Charlie”. Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei, în noaptea în care a fost ucis

Au trecut mai bine de două luni de când Charlie Kirk a fost ucis în timpul unui discurs susținut la Universitatea din Utah. Acum, văduva acestuia, Erika, a vorbit despre ziua fatidică și despre semnul pe care l-a primit de la soțul său la doar câteva ore după ce acesta s-a stins din viață.

Erika Kirk (37 de ani) s-a alăturat lui Megyn Kelly pe scenă, în Glendale, Arizona, sâmbătă, 22 noiembrie, pentru ultima oprire a turneului live The Megyn Kelly Show. În timpul discuției Kelly a întrebat-o dacă a primit vreun semn de la regretatul ei soț. Răspunsul blondinei a fost unul afirmativ și a precizat că primul semn a venit chiar la doar câteva ore după ce Charlie Kirk a murit.

Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei

Înainte de a vorbi despre semnele primite de la Charlie Kirk, Erika a vorbit puțin despre relația lor, dezvăluind o poveste de pe vremea când numai ce își cunoscuse soțul. Aceasta a povestit despre semnul particular pe care Charlie Kirk îl aducea aproape oriunde mergea.

„Este atât de interesant… Când am început să ne întâlnim, asta e ceva personal, dar o împărtășesc doar pentru că poate va fi un semn pentru tine că Charlie e cu mine în anumite momente. Când am început să ne întâlnim, într-o seară mergeam spre cină, și se întâmpla des, luminile începeau să pâlpâie și el se uita în sus la lumină și spunea: «Știi, e atât de ciudat. Mi se întâmplă des.» Iar eu eram: «Serios?» Așa că pe tot parcursul relației și căsniciei noastre, de fiecare dată când eram într-o cameră și o lumină începea să pâlpâie, el doar se uita la mine și îmi făcea cu ochiul. Era chestia noastră. E ceva legat de frecvență”, a mărturisit Erika Kirk.

Ei bine, exact acest pâlpâit de lumini a fost semnul pe care Erika Kirk l-a primit la doar câteva ore după ce soțul ei s-a stins din viață. Aceasta a povestit că în noaptea fatidică lumina din camera sa de hotel a pâlpâit încontinuu. Văzând asta, Erika a știu că soțul ei este acolo cu ea și că o veghează.

„Și în noaptea aceea, când s-a întâmplat totul, eram în Utah, într-o cameră de hotel, singură, în partea de dormitor, și lumina din baie era aprinsă, și a fost ca o lumină stroboscopică toată noaptea. O parte din mine nu putea dormi din cauza luminii stroboscopice. Alta nu putea dormi pentru că lumea mea tocmai se prăbușise. Și cealaltă parte nu putea dormi pentru că simțeam: «Iubire, te simt. Știu că ești aici.»”, a povestit Erika Kirk.

