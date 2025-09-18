Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți

Tyler Robinson este suspectul principal pentru asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Pus sub acuzare și dus în fața procurorilor care au cerut pedeapsa cu moartea, tânărul în vârstă de 22 de ani a avut o reacție ireală.

Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți activiști republicani și un aliat de încredere președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. Principalul suspect este acuzat de omor cu premeditare și de folosirea unei arme de foc în mulțime. De asemenea, procurorii au depus alte cinci acuzații în instanță.

Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson le-a spus

Tyler Robinson s-a prezentat în fața judecătorilor prin intermediul undei video-conferințe și a ales să poarte o vestă verde.

Primele și singurele cuvinte pe care le-a rostit au fost la început, atunci când judecătorul l-a rugat să își spună numele:

„Tyler James Robinson”

În rest, tânărul în vârstă de 22 de ani a preferat să rămână tăcut, potrivit BBC News. Nu a avut o reacție nici măcar în momentul în care procurorii au cerut pedeapsa cu moartea.

Greg Skordas, un avocat care lucrează în numele comitatului și care nu este implicat în acest caz, a declarat instanței că Robinson nu are un avocat. Pentru el va fi aranjată o reprezentare juridică până la următoarea audiere care se va petrece pe data de 29 septembrie.

Chad Grunander, procurorul comitatului Utah, a declarat că a depus un ordin de protecție prealabil în numele Erikei Kirk, văduva lui Charlie Kirk. De asemenea, el a spus și că procurorii vor cere pedeapsa cu moartea.

Într-un document depus către instanță, procurorii au declarat:

„Decizia de a solicita pedeapsa cu moartea se bazează pe dovezile disponibile, pe circumstanțele și natura infracțiunii.”

