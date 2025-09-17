Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori

S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori

De: Alina Nistor 17/09/2025 | 18:22
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk /Foto: Facebook, Instagram

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care ține prima pagină în Statele Unite. Dovezile prezentate marți de procurorii din Utah aduc cele mai clare indicii de până acum despre ce l-ar fi determinat pe Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani, să-l ucidă pe activistul conservator Charlie Kirk în timpul unui discurs susținut la Universitatea din Utah.

În documentele prezentate instanței, anchetatorii au dezvăluit fragmente din mesajele trimise de Tyler Robinson înainte de atac. Acesta îi scria partenerului său, aflat „în tranziție de gen”, că nu mai suportă „ura” din discursurile publice ale lui Charlie Kirk. Procurorii americani, care cer pedeapsa capitală pentru tânăr, consideră că aceste mesaje sunt dovada directă a motivației sale.

„Unele forme de ură nu pot fi negociate”

În schimburile de mesaje, tânărul afirma: „Unele forme de ură nu pot fi negociate”. Declarația a fost făcută cu puțin timp înainte ca el să deschidă focul în timpul evenimentului de la Universitatea Utah Valley (UVU). Momentul atacului a venit imediat după ce Charlie Kirk susținuse că „mult prea multe” persoane transgender ar fi implicate în atacuri armate din SUA — o afirmație contrazisă de datele Arhivei Violenței cu Arme, care arată că doar 0,1% dintre astfel de incidente au implicat persoane trans.

Mai mult, după arestare, mama lui Tyler Robinson le-a spus anchetatorilor că fiul său se schimbase mult în ultimul an, devenind „mai pro-gay și orientat spre drepturile transsexualilor”. Relația sa cu partenerul de apartament ar fi accentuat aceste convingeri și ar fi dus la tensiuni tot mai mari cu tatăl său, un republican convins.

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

Procurorii au adăugat că părinții lui Robinson, votanți ai lui Donald Trump în 2024, au recunoscut rapid asemănarea fiului lor cu imaginea surprinsă pe camerele de supraveghere în timpul atacului. Tatăl, vânător autorizat, a observat că arma folosită părea aceeași pe care i-o oferise cadou lui Tyler.

Confesiunea care l-ar incrimina pe Tyler Robinson

Potrivit The Guardian, Tyler Robinson i-ar fi spus tatălui său că „există prea mult rău” și că Charlie Kirk „răspândește ură”. Mai mult, într-un mesaj către colegul său de cameră, acesta ar confirmat implicarea: întrebat direct dacă el este atacatorul, tânărul ar fi răspuns: „Îmi pare rău, dar eu am fost”.

Într-un alt mesaj, și-a cerut scuze pentru că l-a „implicat” pe coleg, adăugând: „Speram să păstrez acest secret până voi muri de bătrânețe”.

A doua zi după atac, Tyler Robinson s-a predat voluntar, cu sprijinul unui prieten de familie și al unui ofițer de poliție local. Autoritățile spun că probele ADN prelevate de pe arma găsită lângă locul faptei, coroborate cu mesajele text, constituie dovezi clare ale vinovăției sale. Ancheta merge acum spre faza decisivă, iar procurorii cer pedeapsa cu moartea.

Cum a apărut Tyler Robinson în instanță, după ce l-a asasinat pe Charlie Kirk? Procurorii cer pedeapsa cu moartea

Ce a făcut Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, înainte de a merge la locul faptei. Explicația bizară oferită de FBI

Tags:
Iți recomandăm
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Showbiz internațional
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
Showbiz internațional
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Gandul.ro
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol
Adevarul
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după...
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
Digi24
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
Click.ro
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Digi 24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele...
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
evz.ro
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
radioimpuls.ro
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul...
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren!...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea ...
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la ...
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena 1?
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
Vezi toate știrile
×