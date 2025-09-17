S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care ține prima pagină în Statele Unite. Dovezile prezentate marți de procurorii din Utah aduc cele mai clare indicii de până acum despre ce l-ar fi determinat pe Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani, să-l ucidă pe activistul conservator Charlie Kirk în timpul unui discurs susținut la Universitatea din Utah.

În documentele prezentate instanței, anchetatorii au dezvăluit fragmente din mesajele trimise de Tyler Robinson înainte de atac. Acesta îi scria partenerului său, aflat „în tranziție de gen”, că nu mai suportă „ura” din discursurile publice ale lui Charlie Kirk. Procurorii americani, care cer pedeapsa capitală pentru tânăr, consideră că aceste mesaje sunt dovada directă a motivației sale.

„Unele forme de ură nu pot fi negociate”

În schimburile de mesaje, tânărul afirma: „Unele forme de ură nu pot fi negociate”. Declarația a fost făcută cu puțin timp înainte ca el să deschidă focul în timpul evenimentului de la Universitatea Utah Valley (UVU). Momentul atacului a venit imediat după ce Charlie Kirk susținuse că „mult prea multe” persoane transgender ar fi implicate în atacuri armate din SUA — o afirmație contrazisă de datele Arhivei Violenței cu Arme, care arată că doar 0,1% dintre astfel de incidente au implicat persoane trans.

Mai mult, după arestare, mama lui Tyler Robinson le-a spus anchetatorilor că fiul său se schimbase mult în ultimul an, devenind „mai pro-gay și orientat spre drepturile transsexualilor”. Relația sa cu partenerul de apartament ar fi accentuat aceste convingeri și ar fi dus la tensiuni tot mai mari cu tatăl său, un republican convins.

Procurorii au adăugat că părinții lui Robinson, votanți ai lui Donald Trump în 2024, au recunoscut rapid asemănarea fiului lor cu imaginea surprinsă pe camerele de supraveghere în timpul atacului. Tatăl, vânător autorizat, a observat că arma folosită părea aceeași pe care i-o oferise cadou lui Tyler.

Confesiunea care l-ar incrimina pe Tyler Robinson

Potrivit The Guardian, Tyler Robinson i-ar fi spus tatălui său că „există prea mult rău” și că Charlie Kirk „răspândește ură”. Mai mult, într-un mesaj către colegul său de cameră, acesta ar confirmat implicarea: întrebat direct dacă el este atacatorul, tânărul ar fi răspuns: „Îmi pare rău, dar eu am fost”.

Într-un alt mesaj, și-a cerut scuze pentru că l-a „implicat” pe coleg, adăugând: „Speram să păstrez acest secret până voi muri de bătrânețe”.

A doua zi după atac, Tyler Robinson s-a predat voluntar, cu sprijinul unui prieten de familie și al unui ofițer de poliție local. Autoritățile spun că probele ADN prelevate de pe arma găsită lângă locul faptei, coroborate cu mesajele text, constituie dovezi clare ale vinovăției sale. Ancheta merge acum spre faza decisivă, iar procurorii cer pedeapsa cu moartea.

