Legătura secretă dintre Erika Kirk și România. Motivul pentru care a venit aici în repetate rânduri a fost dezvăluit

Charlie Kirk, activistul conservator care și-a pierdut viața după ce a fost împușcat în Utah, a avut multe de spus despre România. Totuși, puțini sunt cei care știu legătura pe care soția lui o are cu țara noastră.

În discursurile pe care le ținea în fața studenților din America, Charlie Kirk a vorbit de mai multe ori despre România. Activistul conservator a punctat greutățile pe care poporul român le-a îndurat în timpul conducerii lui Nicolae Ceaușescu, în perioada comunistă, dar și despre vizita pe care soția lui a făcut-o în țara noastră.

Legătura secretă dintre Erika Kirk și România

Se pare că soția lui Charlie Kirk a avut mai multe vizite în România în ultimii 15 ani. Ultima vizită s-a petrecut atunci când soția activistului avea 23 de ani, în urmă cu 13 ani. Puțini știu însă motivul real pentru care femeia a venit pe meleaguri românești.

În anul 2006, Erika Kirk, pe atunci sub numele ei, Erika Lane Frantzve, înființa organizația Everyday Heroes Like You, potrivit fanatik.ro. Printre cele mai importante proiecte din cadrul organizației s-a numărat și unul din țara noastră, numit „Romanian Angels”. Scopul era ajutorarea copiilor orfani din județul Constanța.

Cu ajutorul unei biserici catolice, proiectul a luat viață în anul 2011, atunci când Erika Kirk a venit personal în România și s-a implicat direct în munca voluntarilor. Bunăvoința soției lui Charlie Kirk a continutat și în următorii ani: Erika le trimitea cadouri de Crăciun copiilor de la Centrul de Plasament Antonio și le oferea cadouri copiilor bolnavi de cancer din Spitalul Clinic de Urgență Constanța.

Totuși, femeia și-a dorit să facă mai mult, așa că a luat decizia de a adopta la distanță o fetiță din centrul de plasament, pe Roxana.

”Doamne, dă-mi seninătate. Acesta este îngerul meu, Roxana, de la un orfelinat din Constanța, România”, a scris Erika Kirk pe contul său de Instagram la vremea respectivă, potrivit sursei menționate.

