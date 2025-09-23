Gestul controversat pe care Erika, văduva lui Charlie Kirk, l-a făcut în fața lui Donald Trump. Semnificația reală

Momentul înduioșător dintre Erika Kirk și Donald Trump, care a avut loc la ceremonia omagială organizată în memoria influencerului Charlie Kirk, a devenit viral în toată lume. Oamenii au urmărit cu atenție interacțiunea dintre cei doi și au observat că văduva activistului a făcut un gest surprinzător față de președintele Americii. Află, în articol, ce semnificație a avut!

Duminică, 21 septembrie 2025, Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump a participat la o ceremonie omagială în memoria lui Charlie Kirk. Evenimentul a fost organizat pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, unde au participat zeci de mii de oameni îmbrăcați în roșu, alb și albastru.

Ce gest a făcut Erika Kirk față de Donald Trump

Donald Trump a invitat-o pe scena stadionului din Arizona pe văduva lui Charlie Kirk, influencerul ucis în data de 10 septembrie. Ea a urcat pe scenă, vizibil emoționată, în timp ce pe fundal se auzea piesa „America the Beautiful”. Sub aplauzele celor prezenți, Erika Kirk l-a îmbrățișat puternic pe președintele american.

După ce liderul SUA a consolat-o pe Erika Kirk, acesta a afișat o fotografie uriașă cu regretatul activist. Acela a fost momentul în care văduva lui Charlie Kirk a făcut un semn cu mâna în fața mulțimii îndoliate. Ea și-a întins degetul arătător, degetul mic și degetul mare, în timp ce degetele mijlociu și inelar au rămas îndoite.

Imaginea a creat controverse în mediul online. Unii utilizatori au interpretat gestul femeii drept „cornul diavolului”, în timp ce alții au speculat că ar putea fi semnul „rock on” folosit în cultura muzicii rock. De asemenea, s-a vehiculat și o teorie conform căreia ar simboliza cifra „47”, Donald Trump fiind al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

„Îmi pare rău, dar de ce a făcut Erika gestul cu mâna în formă de cornul diavolului la final, alături de Trump? Am urmărit tot memorialul și mi s-a părut foarte emoționant… Nu a fost un concert rock. Sunt cu adevărat nedumerită”, a scris o utilizatoare pe X (fostul Twitter).

Inteligența artificială Grok, creată de xAI, compania lui Elon Musk, a explicat semnificația gestului. Se pare că semnul făcut de Erika Kirk nu are legătură cu zvonurile vehiculate în mediul online, ci înseamnă „Te iubesc”.

În limbajul comunității surdomuților din America, L provine de la Love. Se mai numește și semnul „Yo” – gest de apreciere și prietenie. Mai mult decât atât, psihologii au consolidat ideea exprimată de inteligența artificială.

„I-a spus soțului ei că-l iubește, e și motivul pentru care a ridicat mâna spre cer. În același timp e posibil să fi spus și publicului și celor prezenți că-i iubește, degetele fiind îndreptate și către mulțime”, au spus psihologii, potrivit Hindustan Times.

Văduva lui Charlie Kirk, discurs emoționant

Văduva lui Charlie Kirk a ținut și un discurs în care a vorbit despre devotamentul lui față de creștinism, familie și activism. De asemenea, Erika a precizat că îl iartă pe Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani care i-a ucis soțul.

„Vreau să știți cu toții că, deși Charlie a murit mult prea devreme, era pregătit să moară. A părăsit această lume fără regrete. A făcut 100% din ce a putut în fiecare zi. Soțul meu, Charlie, a vrut să salveze tinerii precum cel care i-a luat viața. Pe acel bărbat, acel tânăr bărbat îl iert. Îl iert pentru că asta a făcut Hristos și asta ar face Charlie”, a spus Erika Kirk.

Citește și: Momentul înduioșător în care Donald Trump o îmbrățișează pe văduva lui Charlie Kirk. Erika nu vrea ca asasinul să fie ucis

Bărbat înarmat, prezent la slujba de înmormântare a lui Charlie Kirk! Detalii de ultimă oră