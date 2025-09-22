Momentul înduioșător în care Donald Trump o îmbrățișează pe văduva lui Charlie Kirk. Erika nu vrea ca asasinul să fie ucis

Un moment înduioșător a avut loc la ceremonia omagială organizată în memoria influencerului Charlie Kirk! Văduva acestuia, Erika Kirk, a urcat emoționată pe scena stadionului din Arizona și l-a îmbrățișat pe Donald Trump. Ulterior, femeia a ținut un discurs în care a precizat că îl iartă pe criminalul soțului său. Nu își dorește ca tânărul de 22 de ani să fie ucis.

Duminică, 21 septembrie 2025, Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump a participat la o ceremonie omagială în memoria lui Charlie Kirk. Evenimentul a fost organizat pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, unde au participat zeci de mii de oameni îmbrăcați în roșu, alb și albastru.

Donald Trump și Erika Kirk, îmbrățișare înduioșătoare

Donald Trump a urcat pe scena stadionului din Arizona și a ținut un discurs în memoria lui Charlie Kirk, influencerul ucis în data de 10 septembrie. Președintele SUA l-a numit pe activistul conservator un „martir pentru libertatea americană” și a promis că îi va continua munca.

De asemenea, liderul american a dat vina fără ocolișuri pe „stânga radicală” pentru moartea lui Charlie Kirk. Donald Trump a declarat că, spre deosebire de regretatul său prieten, el își urăște rivalii.

„Violența vine în mare parte din partea stângii. El nu își ura adversarii. Aici nu am fost de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarii”, a spus Donald Trump.

După discurs, Donald Trump a invitat-o pe scenă pe văduva lui Charlie Kirk. Ea a urcat pe scenă, vizibil emoționată, în timp ce pe fundal se auzea piesa „America the Beautiful”. Sub aplauzele celor prezenți, Erika Kirk l-a îmbrățișat puternic pe președintele american. Momentul a fost unul de-a dreptul înduioșător.

Erika Kirk este hotărâtă să ducă mai departe „misiunea” soțului său, motiv pentru care a preluat conducerea Turning Point USA. Aceasta trece prin clipe extrem de grele, iar la ceremonie a ridicat privirea spre cer și a rostit „Te iubesc”.

Mai apoi, văduva lui Charlie Kirk a ținut un discurs în care a vorbit despre devotamentul lui față de creștinism, familie și activism. De asemenea, femeia a ținut să precizeze că îl iartă pe Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani care i-a ucis soțul.

„Soțul meu, Charlie, a vrut să salveze tinerii precum cel care i-a luat viața. Pe acel bărbat, acel tânăr bărbat îl iert. Îl iert pentru că asta a făcut Hristos și asta ar face Charlie”, a spus Erika Kirk.

Citește și: Bărbat înarmat, prezent la slujba de înmormântare a lui Charlie Kirk! Detalii de ultimă oră