Ce bizar! Unde a mers asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, la 15 minute distanță de locul crimei. Dovada a fost publicată

Candance Owens, o cunoscută activistă conservatoare din Statele Unite, mărturisește că, după ce l-a ucis pe Charlie Kirk, suspectul ar fi mers să își cumpere o înghețată de la un magazin care se afla la 15 minute distanță de locul tragediei.

Femeia a spus că are o informație „exclusivă” pentru urmăritorii podcastului ei și a arătat o imagine cu suspectul, Tyler Robinson, la un magazin Dairy Queen din Orem, orașul de lângă Universitatea Utah Valley unde Charlie Kirk a fost ucis cu sânge rece pe data de 10 septembrie.

Ce ar fi făcut asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson

Imaginea îl arată pe Tyler într-un tricou maro și o șapcă pe cap. Ora la care acesta ar fi fost văzut ar fi 18:38, potrivit activistei. Cu toate acestea, nu există nicio confirmare din partea Departamentului de Poliție din Orem.

Potrivit informațiilor disponibile, Tyler ar fi ajuns în campusul din Utah Valley în jurul orei 8:30 dimineața, iar la ora 12:23, Kirk a fost împușcat în timp ce se afla în mijlocul unei discuții cu studenții. Dacă imaginea surprinsă este autentică, aceasta ar indica faptul că Robinson a fost la Dairy Queen la mai bine de șase ore după atac.

Potrivit publicației Newsweek, „recuperarea” lui Tyler Robinson la Dairy Queen prezintă asemănări cu cazul arestării lui Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson. Mangione ar fi fost arestat într-un McDonald’s din Pennsylvania.

Relația dintre Candance Owens și Charlie Kirk

Postarea distribuită de Owens a strâns peste 1 milion de vizualizări pe Instagram, iar pe platforma X, a strâns peste cinci milioane de vizualizări. Celebra activistă a postat constant despre moartea lui Charlie Kirk și despre atacul în care acesta a fost ucis. Cei doi erau prieteni, iar ea lucrase anterior la Turning Point USA, organizația fondată de Kirk.

În această săptămână, Eric Boiling, fostă gazdă Fox Newsmax, a vorbit despre legătura dintre Owens și Kirk. El a spus că cei doi au fost prieteni, dar au avut o „despărțire” din cauză că teoriile lui Owens au devenit „prea excentrice”.

În prezent, Tyler Robinson se află după gratii la închisoarea din Spanish Fork, fără cauțiune, și urmează să apară în fața instanței pe data de 29 septembrie. Este supravegheat permanent pentru a fi împiedicat să își ia viața, deoarece arată tendințe suicidale și se află într-o clădire specială.

„Într-un caz atât de important, s-ar putea întâmpla ceva rău. Cineva ar putea ajunge să-i ia viața doar pentru că știe că asta îl va face faimos”, a declarat Lenard Vare, un expert în condițiile din închisoare, citat de Daily Mail.

