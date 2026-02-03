Acasă » Știri » Ce trebuie să pui în făină ca șnițelul să iasă suculent și crocant. Ingredientul care îl schimbă radical

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 11:57
Șnițelele sunt, fără îndoială, printre preparatele iubite de români. Fie că sunt făcute din carne de pui, porc sau curcan, acestea apar frecvent pe mesele românilor. Totuși, oricât de simplă ar părea rețeta, nu de puține ori rezultatul nu este chiar cel dorit, iar uneori șnițelele ies prea tari ori prea uleioase. Ce trebuie să pui în făină ca șnițelul să iasă suculent și crocant? Un ingredient banal schimbă totul.

Prepararea șnițelelor nu presupune tehnici complicate, dar micile detalii fac diferența. Făina, oul și pesmetul sunt baza clasică, însă nu sunt întotdeauna suficiente pentru a obține acea crustă crocantă și un interior suculent. Ei bine, pentru ca șnițelele să fie cu adevărat reușite este nevoie de un ingrediente secret care o să facă diferența.

Șnițelul perfect este o combinație delicată între carne fragedă, crustă crocantă și gust curat, fără note arse sau texturi neplăcute. Deși pare un preparat simplu, șnițelul este surprinzător de ușor de stricat.

Secretul care transformă radicală șnițelul este amidonul. Fie că este vorba de amidon de porumb sau de cartofi, adăugat direct în făină sau folosit parțial în locul acesteia, efectul este spectaculos. Amidonul creează o crustă mult mai crocantă și mai aerată, fără să îngreuneze paneul.

Amidonul face șnițelul să iasă suculent și crocant

De asemenea, unul dintre cele mai mari avantaje ale amidonului este că previne absorbția excesivă a uleiului în timpul prăjirii. Astfel, șnițelele rămân fragede și suculente la interior, fără să devină grele sau uleioase.

Tot datorită amidonului, crusta șnițelelor va capăta o culoare aurie deschisă, extrem de apetisantă. Textura este și ea mult mai plăcută. Paneul nu se înmoaie rapid după prăjire, iar șnițelele rămân crocante și după ce se răcesc.

Pentru rezultate ideale este suficient să înlocuiești aproximativ o treime din cantitatea de făină cu amidon. Acest mic secret va schimba cu siguranță jocul, iar rezultatul final o să fie unul spectaculos. Pofticioșii cu siguranță o să simtă diferența.

