Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!

De: Paul Hangerli 22/01/2026 | 07:30
Ciao, puiule! Afară e frig, e iarnă în toată regula, dar cine a spus că nu avem voie să visăm la vară? Când zilele sunt reci și cerul e gri, eu aduc soarele în bucătărie, cu un desert care încălzește sufletul. Acest tiramisu cu zmeură și limoncello este modul meu de a îndulci iarna, de a fura puțină lumină din anotimpul cald și de a spune, cu zâmbetul pe buze: Mamma mia!, vara poate începe dintr-o lingură.

De ce iubesc acest tiramisu: Che roba!

Ascultă-mă bine, zuccherino. Iubesc tiramisu-ul clasic, dar îmi place să-l zdruncin puțin. Accidenti! Așa s-a născut acest tiramisu cu zmeură și limoncello, o combinație care te face să exclami de la prima lingură: Non ci credo! Lămâia și zmeura sunt perechea perfectă. Texturi elegante, ușoare și pline de savoare.

Ingrediente – tot ce îți trebuie pentru magie

Sirop de limoncello

1 cană apă rece

1 cană zahăr tos

¾ cană lichior limoncello

coaja rasă de la 1 lămâie

Tiramisu

600 g pișcoturi

500 g zmeură proaspătă

Crema de lămâie

500 g mascarpone

400 g lemon curd (cremă de lămâie)

¼ cană suc proaspăt de lămâie

600 ml smântână pentru frișcă

⅓ cană zahăr tos

Topping (opțional, dar Che bello!)

100 g nuci de macadamia mărunțite

100 g ciocolată albă rasă

Siropul de limoncello: primul pas, fără stres

Într-o crăticioară, combin apa și zahărul și le încălzesc până când zahărul se dizolvă complet. Oprești focul și lași siropul să ajungă la temperatura camerei. Abia apoi adaugi limoncello-ul și coaja de lămâie. Mamma mia! Parfumul este pur și simplu irezistibil.

Crema mea de lămâie: moale, aerată, irezistibilă

Mascarponele îl mixez ușor, doar cât să devină cremos. Adaug lemon curd-ul și sucul de lămâie și amestec delicat. Separat, bat frișca cu zahărul până obțin vârfuri ferme. Apoi, cu mișcări lente, unesc cele două compoziții. Bravo! Bravissimo! Crema trebuie să fie fină și ușoară ca un nor.

Asamblarea: biscotti, răbdare și dragoste

Fiecare pișcot este scufundat rapid în sirop, doar câteva secunde. Biscottino, ai grijă, nu îl îmbiba prea tare. Așez pișcoturile într-un strat uniform, adaug jumătate din cremă, zmeură și macadamia. Repet procesul cu al doilea strat, iar la final netezesc crema și decorez cu zmeură și ciocolată albă. Che roba!

Odihna, ingredientul secret

Acoper desertul și îl las la frigider cel puțin patru ore, ideal peste noapte. Dai! Aromele au nevoie de timp să se împrietenească. Dacă îl faci cu o zi înainte, decorează-l chiar înainte de servire, ca să rămână perfect.

Sfaturi de la mine pentru tine

Tiramisu-ul rezistă până la patru zile la frigider, dacă apucă. Poți înlocui zmeura cu afine, mure, căpșuni sau portocală roșie. Pentru o variantă fără alcool, înlocuiește limoncello-ul cu suc de lămâie. Important e un singur lucru: gătește cu inimă.

Acum spune-mi tu, nu arată demențial? Bravo Pasta Queen! Nu-i așa că vrei o felie chiar acum?

