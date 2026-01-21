Acasă » Știri » Parmigiana di Melanzane – rețeta prin care Italia își ia revanșa în fața Greciei

De: Paul Hangerli 21/01/2026 | 07:30
Pasta queen, sursa- social media Pasta Queen

Cuore mio, astăzi te invit în bucătăria mea pentru una dintre cele mai iubite rețete italiene: Parmigiana di Melanzane, o mîncare care dovedește că nu ai nevoie de carne sau paste pentru a obține un preparat profund, reconfortant și absolut memorabil. Vita mia, această rețetă este despre răbdare, straturi și mult  formaggio!

Bun venit în bucătăria mea, Piccolo!

Eu sînt Pasta Queen și îți spun din inimă: vieni qua Angioletto!  Dacă există un preparat vegetarian care face pe toată lumea să exclame „Ma dai!”, acesta este Parmigiana di Melanzane. Gîndește-te la ea ca la o lasagna fără paste, unde vinetele subțiri iau locul foilor, iar sosul de roșii, busuiocul proaspăt și brînzeturile topite creează magie pură.

Această rețetă este atît de iubită încît a fost gătită de bunica mea de cel puțin 725.784 de ori.

Ce este, de fapt, Parmigiana di Melanzane?

Dacă moussaka este răspunsul Greciei la lasagna, atunci Parmigiana este revenirea spectaculoasă a Italiei. Un preparat clasic din sudul Italiei, atît de bun încît nici cei mai convinși carnivori nu întreabă „unde este carnea?”. La mia gioia, este comfort food pentru toată lumea.

Este suculentă, stratificată, cu mozzarella topită la suprafață, cu aroma profundă a parmezanului și cu accente proaspete de busuioc, ca într-o pizza margherita perfectă. Fiecare îmbucătură este moale, bogată și incredibil de satisfăcătoare.

Cele trei elemente-cheie ale rețetei

Angioletto, ține minte asta: Parmigiana are doar trei piloni și fiecare contează.

Feliile de vinete – Eu le coc, nu le prăjesc. Da, știu, vinetele prăjite sînt divine, dar crede-mă: nu vei simți lipsa uleiului, iar corpul tău îți va spune Bravo!

Sosul de roșii (sugo) – Un sos italian adevărat, fiert 30 de minute, suficient de gros încît să lege straturile, nu să le înece.

Brînzeturile și busuiocul – Parmezan pentru profunzime, mozzarella pentru acel efect oozing, busuioc pentru prospețime.

Ingredientele de bază

Pentru vinete ai nevoie de 4–5 bucăți mari (aproximativ 1,8 kg), tăiate mai gros decît la moussaka. Se micșorează la copt, deci Dai!, nu te zgîrci.

Pentru sos: passata de roșii, roșii tocate de calitate, mult usturoi (pentru că usturoiul și roșia sînt ca Romeo și Julieta), oregano sau busuioc, sare, piper și un strop de zahăr.

Pentru straturi: parmezan ras fin, mozzarella din belșug și busuioc proaspăt.

Cum o preparăm, pas cu pas

Piccola, respiră. Sînt mai mulți pași, dar fiecare merită.

Vinetele – Taie felii de 8 mm, unge-le cu ulei de măsline și coace-le la 220°C timp de 35–40 de minute. Fără sare! Vinetele moderne nu mai sînt amare.

Sosul – Călește ceapa și usturoiul, adaugă roșiile și fierbe 30 de minute pînă devine gros și catifelat.

Asamblarea – Sos pe fundul vasului, vinete, sos, ulei, busuioc, parmezan. Repetă de trei ori. La final, mozzarella din plin. Coace la 180°C timp de 25 de minute.

Cînd scoți tava din cuptor și casa miroase divin, să știi că ai reușit. Bravissimo!

Parmigiana di Melanzane este  o declarație de dragoste pentru bucătăria italiană, pentru ingrediente simple și pentru bucuria de a mînca împreună. Cuore mio, fă-o cu calm, cu muzică italiană și cu inimă deschisă. Buon appetito!

